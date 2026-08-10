Línea 3 del Mexicable cambia de trazo por SEGURIDAD NACIONAL: ¿Cuáles son las estaciones?

La Línea 3 del Mexicable tendrá modificaciones en su recorrido original para evitar que las cabinas del sistema de transporte aéreo sobrevuelen una parte de las instalaciones del Campo Militar No. 1-A, en el Estado de México, ¿habrá cambio de ruta?

El ajuste responde consideraciones de seguridad nacional, planteadas por la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa) y obligará a realizar cambios en la infraestructura prevista para el proyecto.

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La modificación busca mantener el objetivo central de la obra: conectar las zonas altas de Naucalpan con Cuatro Caminos, uno de los principales puntos de transferencia del transporte público en el poniente del Valle de Mexico.

¿Por qué cambiará el trazo de la Línea 3 del Mexicable?

El trazo original de la Línea 3 del Mexicable contempla un recorrido que podía interferir con una fracción de las instalaciones militares. Ante las restricciones establecidas por las autoridades federales, las autoridades mexiquenses ajustaron el proyecto para mantener las cabinas fuera de la zona considerada estratégica.

Esto implica realizar modificaciones técnicas en la ubicación de torres y otros elementos de infraestructura, de manera que el sistema puede operar sin invadir el espacio restringido.

La decisión no significa la cancelación de la Linea 3, sino una adecuación del proyecto a las condiciones de seguridad establecidas para el complejo militar.

Estaciones de la Línea 3 del Mexicable

La Línea 3 contará con 278 cabinas con capacidad para 10 pasajeros cada una y estarán equipadas con asientos ergonómicos, iluminación LED, sistema de videovigilancia, conexión inalámbrica a internet y sistema de audio; estas son las estaciones de la Línea 3 del Mexicable:

Mexipuerto Cuatro Caminos

Alce Blanco

Lázaro Cárdenas

El Molinito

San Antonio Zomeyucan

Centenario

La Tolva

Parque La Hormiga

Izcalli Chamapa

Benito Juárez

Lomas del Cadete.

¿Qué zonas busca conectar la Línea 3 del Mexicable?

El proyecto tiene como finalidad mejorar la movilidad de los habitantes de la zonas altas de Naucalpan, quienes actualmente enfrentan mayores dificultades para disfrazarse hacia los principales corredores de transporte.

La conexión con Cuatro Caminos permitirá enlazar con otros sistemas de movilidad de la Zona Metropolitana del Valle de Mexico. El cambio de trazo muestra uno de los retos que enfrentan las grandes obras de infraestructura: coordinar las necesidades de movilidad urbana con la restricciones de instalaciones estratégicas.

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