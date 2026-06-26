EN VIVO: Tráfico pesado por marcha de normalistas y bloqueos en calles de CDMX hoy

En la CDMX hoy se llevarán a cabo bloqueos y manifestaciones en varias zonas, una de las alcaldías más afectadas será Cuauhtémoc, así que es importante tomar previsiones y buscar alternativas viales para evitar contratiempos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Marcha de madres y padres de normalistas desaparecidos

De acuerdo con la información de la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) hoy habrá una marcha de madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Se movilizarán a las 16:00 horas del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez.

Calles cerradas por bloqueos en CDMX hoy

También habrá cierres viales en:

05:00 horas en Estación “Allende”, Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro ubicado en Tacuba y Motolinia, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

09:00 horas en la Estela de luz en Lieja No. 270, Bosque de Chapultepec I Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

12:00 horas en Av. Chapultepec y Amberes, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Durante el día en el Centro de Coyoacán ubicado en Felipe Carrillo Puerto, colonia Villa Coyoacán, alcaldía Coyoacán.

Así que si planeas salir este día te recomendamos que busques rutas alternas para que no te quedes atrapado en el tráfico y puedas llegar a tiempo a tu destino.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.