Detectan partículas PM2.5 en el ambiente; así esta la calidad del aire hoy en la CDMX

El Sistema de Monitoreo Atmosférico informó que hoy la calidad del aire es aceptable; sin embargo, se detectaron partículas contaminantes, conoce el reporte completo y si se activará la Fase 1 de Contingencia Ambiental o el Doble Hoy No Circula.

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¿Cómo está la calidad del aire en CDMX hoy?

Este sábado la calidad del aire es aceptable y el riesgo es moderado pero hay partículas contaminantes PM2.5 en el ambiente. Estas provienen de la combustión de vehículos, industria y quemas. Debido a que son muy pequeñas pueden irritar las vías respiratorias.

Incluso son capaces de llegar al torrente sanguíneo y provocar enfermedades como asma, bronquitis y daños pulmonares graves. La población más vulnerable son los niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.

¿Se activará la Fase 1 de Contingencia Ambiental?

A pesar de que hay partículas contaminantes no se tiene previsto que la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) active la Fase 1 de Contingencia Ambiental o el Doble Hoy No Circula, pero se recomienda a la población mantenerse atenta ante cualquier aviso de las autoridades y evitar realizar actividades al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas que son cuando hay mayor concentración de contaminación.

Acciones para reducir la contaminación ambiental

La contaminación ambiental es un problema que afecta a las grandes ciudades como la CDMX y si quieres ayudar al medio ambiente, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) compartió algunas acciones para combatirla:

Optar por caminatas, uso de bicicleta o el transporte público para ir al trabajo

Restringir el uso de plásticos de un solo uso como bolsas, envases, botellas y cubiertos de plástico

Revitalizar espacios públicos con un ecosistema verde

Fomentar la generación natural de las plantas

Recoger, separar y eliminar los residuos de forma segura para proteger la tierra y el agua

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