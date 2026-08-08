Hay trabajo como chofer en CDMX con sueldo de 13 mil 500 pesos; requisitos para aplicar

En el Periódico de Ofertas de Empleo de la CDMX se publicaron algunas vacantes como chofer en diferentes empresas y si estás en búsqueda de un trabajo y te gusta manejar esta es tu oportunidad para aplicar.

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Vacantes como chofer en CDMX

De acuerdo con la publicación, están disponibles las siguientes ofertas laborales:

Chofer para la empresa Servicios Extraordinarios Belgar con sueldo de 13 mil 500 pesos con horario de las 06:30 a las 16:30 horas.

Chofer repartidor con sueldo de 11 mil pesos.

Chofer trasladista de servicios funerarios con sueldo de 9 mil 583 pesos para laborar jornada completa

Chofer trasladista con sueldo de 10 mil 508 pesos con horario de jornada completa.

Chofer de auxilio vial con sueldo de 11 mil 900 pesos.

Los requisitos varían dependiendo de la empresa, pero en términos generales se busca experiencia como chofer de entre 6 meses y 1 año como mínimo.

¿Cómo aplicar a la vacante?

Para revisar las vacantes disponibles en el Periódico de Ofertas de Empleo es necesario identificar el trabajo con base en tu nivel de escolaridad.

Identifica la alcaldía donde se ubica la vacante y anota el ID del empleo, regístrate en la liga de la vacante escaneando el código o en enlace. Posteriormente te pedirán algunos datos y tendrás que esperar a que el personal se ponga en contacto contigo.

Es importante que tomes en cuenta que cada 15 días se publican nuevas vacantes por lo que te recomendamos estar pendiente para que conozcas cuáles están disponibles y puedas aplicar con tiempo, hay opciones para diferentes niveles escolares y en las 16 alcaldías.

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