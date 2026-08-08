Tráiler choca contra estación del Tren Ligero en CDMX

Un tráiler impactó contra una barda de contención del Tren Ligero de la Ciudad de México (CDMX) hoy sábado 8 de agosto, lo que provocó la suspensión momentánea del servicio y que se implementara el apoyo provisional.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:30 de la mañana de este sábado cuando el tráiler impactó contra la barda ubicada en las inmediaciones de la estación Xomali, del Tren Ligero.

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¿Qué se sabe del choque del tráiler contra el Tren Ligero?

De acuerdo con los primeros reportes, el tráiler intentó incorporarse a la avenida México-Acoxpa, en la colonia Arenal de Guadalupe. Sin embargo terminó impactándose contra la barrera de contención.

El fuerte choque obligó al Servicio de Transportes Eléctricos CDMX a suspender el servicio de Tasqueña a Estadio Azteca, pero al cabo de una hora se restableció en ambos sentidos tras el retiro del vehículo de carga.

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