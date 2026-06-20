Hoy, sábado 20 de junio, el programa Hoy No Circula establece medidas de movilidad entre los autos y motocicletas, rigiendo todo el territorio de la Ciudad de México (CDMX) y municipios conurbados del Estado de México (Edomex).

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En adn Noticias te decimos a detalle los autos que deberán de quedarse en casa, los carros que podrán circular y las multas por no respetar la limitación vehicular.

¿Qué autos no circulan hoy en la CDMX?

Esta norma aplica para las 16 alcaldías de la capital y en 18 municipios conurbados del Edomex así como en 22 municipios del Valle de Toluca y 6 de Santiago Tianguistenco:

Holograma 1: Terminación IMPAR (1,3,5,7,9)

Holograma 2: Todas las terminaciones

Placas foráneas: Todas las terminaciones

Cabe destacar que la multa por circular en un día restringido equivale a entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor ronda entre los $2,263 y hasta los $3,395 pesos.

¿Cuáles vehículos sí circulan hoy sábado 21 de junio?

Los vehículos exentos del Hoy No Circula son los autos con holograma 0 y 00, autos eléctricos e híbridos, motocicletas, taxis, camiones de carga o conducidos por personal del sector salud o del transporte público.

¿En qué municipios del Edomex aplican las restricciones del Hoy No Circula?

Según la página del gobierno del Edomex, hay tres zonas en las que aplica esta restricción, que son:

Zona Metropolitana del Valle de Toluca: Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Rayón, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec

Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Rayón, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco: Almoloya del Río, Atizapán, Capulhuac, Texcalyacac, Tianguistenco, y Xalatlaco

Almoloya del Río, Atizapán, Capulhuac, Texcalyacac, Tianguistenco, y Xalatlaco Zona Metropolitana del Valle de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco

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