Hoy No Circula Sabatino en CDMX y Edomex: restricciones de Semana Santa para el sábado 28 de marzo de 2026

Este sábado 28 de marzo de 2026 se aplicará el programa Hoy No Circula Sabatino en la Zona Metropolitana del Valle de México, con el objetivo de reducir los niveles de contaminación atmosférica y mejorar la calidad del aire.

De acuerdo con las disposiciones vigentes, este cuarto sábado del mes deberán suspender su circulación los vehículos con holograma 1 cuya terminación de placa sea número par (0, 2, 4, 6 y 8). Asimismo, todos los automóviles con holograma 2, así como los vehículos foráneos, tendrán restricción para circular en un horario de 5:00 a 22:00 horas.

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¿Qué autos circulan este sábado 28 de marzo de 2026?

Están exentos del programa:



Vehículos con hologramas "00" y "0"

Automóviles híbridos y eléctricos

Motocicletas

Taxis

Transporte público

Vehículos de emergencia o uso oficial

¿Cómo funciona el Hoy No Circula sabatino?

El Hoy No Circula sabatino no funciona de la misma manera que durante la semana, ya que su aplicación depende del holograma del vehículo, el último dígito de la placa y el número de sábado del mes.

Por ejemplo, los autos con holograma 1 y un dígito impar al final de su placa no podrán circular los primeros y terceros sábados de cada mes.

En cambio, los vehículos con holograma 1 y un dígito par en la placa no podrán circular los segundos y cuartos sábados del mes.

Si un mes tiene cinco sábados, la restricción solo afectará a los autos con holograma 2, foráneos y con permisos especiales. El resto de los vehículos, incluidos aquellos con holograma 1, quedarán exentos del Hoy No Circula sabatino en ese día.

El domingo es el único día en el que el Hoy No Circula no se aplica a ningún vehículo, ya que ese día está completamente exento de restricciones.

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