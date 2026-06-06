Una nueva jornada del Hoy No Circula sabatino se aplica este fin de semana, una medida coordinada por la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) cuyo objetivo es reducir los niveles de contaminación en el Valle de México.
En esta versión del programa las restricciones vehiculares son completamente diferentes a las del calendario habitual.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.
Hoy No Circula Sabatino 6 de junio 2026
Presta atención si planeas utilizar tu vehículo este sábado 6 de junio de 2026 en la CDMX y en el Edomex, ya que es importante que tomes en cuenta que este día, al ser el primer sábado de mes, no podrán circular los siguientes coches:
- Holograma 1: Terminación IMPAR (1,3,5,7,9)
- Holograma 2: Todas las terminaciones
- Placas foráneas: Todas las terminaciones
¿Qué autos sí circulan este 6 de junio de 2026?
Están exentos de las restricciones del Hoy No Circula los siguientes vehículos: autos con holograma 0 y 00, autos eléctricos e híbridos, motocicletas, taxis, transporte público, transporte de carga y vehículos conducidos por personal del sector salud
¿En qué municipios del Estado de México aplica el Hoy No Circula?
El programa también está vigente en 18 de los 125 municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM):
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chicoloapan
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco
Desde el 1 de enero de 2026, el programa Hoy No Circula también aplica en otros 22 municipios de las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco:
Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT)
- Almoloya de Juárez
- Calimaya
- Chapultepec
- Lerma
- Metepec
- Mexicaltzingo
- Ocoyoacac
- Otzolotepec
- San Antonio la Isla
- San Mateo Atenco
- Rayón
- Temoaya
- Tenango del Valle
- Toluca
- Xonacatlán
- Zinacantepec
Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST)
- Almoloya del Río
- Atizapán
- Capulhuac
- Texcalyacac
- Tianguistenco
- Xalatlaco
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.