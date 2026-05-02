Hoy No Circula Sabatino en CDMX y Edomex: evita multas este 2 de mayo

¿Estarás de visita en la Ciudad de México (CDMX) o Estado de México (Edomex) este fin de semana? Toma en cuenta que el programa Hoy No Circula Sabatino se encuentra activo este 2 de mayo de 2026; te decimos que terminación de placas descansa por ser el el primer sábado del mes.

La aplicación del Hoy No Circula ya es una constante para capitalinos y mexiquenses, quienes han sido partícipes de este programa de restricción vehicular por más de 30 años, mientras que su versión sabatina casi cumple 18 años desde su implementación.

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¿Qué autos descansan este sábado 2 de mayo 2026?

De acuerdo con el calendario oficial, este sábado 2 de mayo (primer sábado del mes) no pueden circular los vehículos con holograma 2 (todos, sin importar placa) y aquellos con holograma 1 que tengan terminación IMPAR (1, 3, 5, 7 y 9). La restricción está vigente desde las 5:00 hasta las 22:00 horas.

¿Qué autos sí circulan el sábado 2 de mayo?

Los vehículos particulares con holograma doble “00”, “0”, eléctricos e híbridos pueden circular todos los días, incluyendo los sábados, por lo que el programa vigente no aplica para ellos.

¿Hay Doble Hoy No Circula este 2 de mayo de 2026?

Hasta ahora, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha reportado altos niveles de ozono en el Valle de México, por lo que hay baja probabilidad de que se active la alerta por Fase 1 de Contingencia Ambiental este sábado, lo que significa que no habrá Doble Hoy No Circula ni restricciones extras.

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