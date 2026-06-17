Si estás en búsqueda de un empleo estable y con un sueldo competitivo te tenemos muy buenas noticias, pues a través de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empelo, Six Flags publicó hasta ocho ofertas de trabajo en la Ciudad de México (CDMX) en áreas de salud, alimentación y más.

De acuerdo con las ofertas de trabajo anunciadas por Six Flags, las y los interesados podrían contar con un salario de hasta 19 mil 760 pesos, esto dependiendo del puesto, capacidades y tareas correspondientes.

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Ofertas de trabajo en Six Flags México en junio de 2026

Son un total de ocho puestos laborales los que Six Flags busca cubrir a través de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, pues se ofertaron vacantes como técnico electromecánico, subjefe de cocina, subjefe de repostería, reposteros, paramédicos y sou chef de cocina.

Los horarios de trabajo por puesto son los siguientes:

Paramédicos: de 10:00 a 19:00 horas

Sous chefs: jornada completa

Técnico electromecánico: jornada completa

Subjefe de reposteros: jornada completa

Reposteros: jornada completa

📢 La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX te invita a la Jornada de Empleo.



🗓️ 29 de junio

🕙 10:00 a 14:00 horas

📍 Centro Social y Deportivo Granjas México, ubicdao en calle Chicle s/n, Granjas México, Iztacalco



💼 Con la participación de 20 empresas… pic.twitter.com/UXWoGx6t00 — Trabajo CDMX (@TrabajoCDMX) June 18, 2026

¿Cuánto paga Six Flags México de sueldo en 2026?

Como bien se mencionó anteriormente, Six Flags está ofreciendo el salario y prestaciones de conformidad con el puesto en el cual se desempeñará el o la trabajadora. Según lo mostrado en el portal de la Secretaría de Trabajo, los sueldos son los siguientes:

Paramédicos: 13 mil pesos

Sous chefs: 19 mil 760 pesos

Técnico electromecánico: 11 mil 430

Subjefe de reposteros: 19 mil 760 pesos

Reposteros: 11 552 pesos

¿Dónde ver el resto de las ofertas en la Secretaría de Trabajo?

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