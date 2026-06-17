Si estás en búsqueda de un empleo estable y con un sueldo competitivo te tenemos muy buenas noticias, pues a través de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empelo, Six Flags publicó hasta ocho ofertas de trabajo en la Ciudad de México (CDMX) en áreas de salud, alimentación y más.
De acuerdo con las ofertas de trabajo anunciadas por Six Flags, las y los interesados podrían contar con un salario de hasta 19 mil 760 pesos, esto dependiendo del puesto, capacidades y tareas correspondientes.
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Ofertas de trabajo en Six Flags México en junio de 2026
Son un total de ocho puestos laborales los que Six Flags busca cubrir a través de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, pues se ofertaron vacantes como técnico electromecánico, subjefe de cocina, subjefe de repostería, reposteros, paramédicos y sou chef de cocina.
Los horarios de trabajo por puesto son los siguientes:
- Paramédicos: de 10:00 a 19:00 horas
- Sous chefs: jornada completa
- Técnico electromecánico: jornada completa
- Subjefe de reposteros: jornada completa
- Reposteros: jornada completa
¿Cuánto paga Six Flags México de sueldo en 2026?
Como bien se mencionó anteriormente, Six Flags está ofreciendo el salario y prestaciones de conformidad con el puesto en el cual se desempeñará el o la trabajadora. Según lo mostrado en el portal de la Secretaría de Trabajo, los sueldos son los siguientes:
- Paramédicos: 13 mil pesos
- Sous chefs: 19 mil 760 pesos
- Técnico electromecánico: 11 mil 430
- Subjefe de reposteros: 19 mil 760 pesos
- Reposteros: 11 552 pesos
¿Dónde ver el resto de las ofertas en la Secretaría de Trabajo?
En caso de ser una de las personas interesadas en encontrar una nueva oferta laboral, te recomendamos ingresar al siguiente enlace (se abre en nueva pestaña)oficial en el cual podrás conocer todos los detalles de las vacantes, así como la forma de postularse.
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