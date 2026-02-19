Lanzan lista de empleos en CDMX con sueldos de 12 mil hasta los 25 mil pesos; pasos para postularse

Si estás en busca de los mejores empleos con salarios competitivos dentro de la Ciudad de México (CDMX) te tenemos muy buenas noticias, pues a través del Periódico del Empleo del gobierno capitalino se anunciaron cerca de 3 mil vacantes de las cuales algunas ofrecen sueldos de hasta 25 mil pesos mensuales.

De acuerdo con lo publicado por las autoridades capitalinas, son cinco las ofertas que destacan sobre el resto gracias al salario mensual que ofrecen, así como los requisitos que solicitan para las personas postulantes.

Mejores ofertas de empleos en la CDMX en febrero

La mejor oferta por salario que se puede encontrar en el Periódico del Empleo de la capital del país es la de Jefe (a) de Infraestructura en la empresa Sushi Roll, la cual busca empleados con experiencia de 1 a 2 años y que tengan disponibilidad de 09:00 a 18:00 horas.

Otras de las ofertas de empleos que destacaron en este portal de la CDMX, son las siguientes:

Líder de ventas en Qualtia Alimentos Operaciones Comerciales con sueldo de 22 mil pesos

Arquitecto en AR Rentals con sueldo de 20 mil pesos

Personal de supervisión de tráfico en Grupo Gklacus con sueldo de 20 mil pesos

Lavador de seco y vapor en Mr. French Tintorero con sueldo de 17 mil pesos

Chofer de reparto en Simón Hamui con sueldo de 15 mil pesos

¿Cómo postularse a las ofertas laborales en la CDMX?

Si algunas de las ofertas de empleo antes mencionadas llamaron tu atención, el gobierno de la CDMX señala que para poderse postular se deben seguir los siguientes pasos:

Localiza la vacante e identifica la alcaldía en donde está la vacante

Anota el ID de la vacante y regístrate en la liga de la vacante

Espera a que el personal se ponga en contacto

Es importante mencionar que en ocasiones, el primer contacto entre las empresas y aspirantes, puede tardar un par de semanas dependiendo de la disponibilidad.

¿Dónde ver el resto de las vacantes?

Para poder conocer el resto de las ofertas laborales, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial del gobierno de la CDMX en donde podrás conocer todas las vacantes por alcaldía.

