Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EUA), confirmó que ya firmó el acuerdo de paz alcanzado previamente con Irán, cuando se esperaba una ceremonia en Suiza para este encuentro entre ambas partes.

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¿Qué dijo Trump del acuerdo de paz con Irán?

Cuestionado sobre la prensa especializada, Donald Trump fue breve y contundente con su respuesta:

“Ya está firmado. Lo firmé en Versalles, lo acabo de enviar”, fueron las palabras del mandatario estadunidense al salir del Palacio de Versalles, en Francia.

La confirmación llegó horas después que funcionarios estadunidenses afirmaron que el acuerdo de paz ya había sido suscrito por ambas partes y que ya había comenzado a ser implementado.

Funcionario de Trump confirma firma de tratado

Después del anuncio hecho por Trump, uno de los asesores presidenciales de Donald Trump, Dan Scavino, compartió un video en X donde se observa al mandatario firmando el documento y entregándolo al Secretario de Estado, Marco Rubio.

Just prior to this evenings dinner at Versailles in France, hosted by President @EmmanuelMacron—President @realDonaldTrump signed the Iran Memorandum of Understanding, once Secretary Rubio received it…



“A pretty key moment in history we are sharing together…” @SecRubio pic.twitter.com/sLYi6G9TM3 — Dan Scavino (@Scavino47) June 17, 2026

La firma se realizó en el Palacio de Versalles, con el presidente de Francia, Emmanuel Macron como uno de los testigos de este acontecimiento histórico, quien aplaudió la firma del acuerdo.

“Buen trabajo”, fueron las palabras de Macron ante este acontecimiento.

¿Qué sigue después de la firma de Trump?

De acuerdo con funcionarios estadunidenses, después de la firma de Trump, el documento será enviado a Teherán para completar el proceso entre ambas partes.

Esmail Baqai, portavoz de la cancillería iraní, confirmó que el documento fue firmado vía digital por ambos gobiernos y añadió que el proceso ya quedó concluido.

“El memorando entre Irán y Estados Unidos ahora está oficialmente finalizado porque ambas partes lo han firmado”, aseguró el funcionario iraní.

Baqai añadió que como parte de este proceso, ya no será necesaria una ceremonia oficial de firma entre ambas partes en Ginebra, aunque reconoció que ahora, los dos equipos diplomáticos se reunirán para abordar la siguiente etapa de este proceso.

Además, el funcionario reconoció que el documento fue redactado tanto en inglés como en farsi, a pedido expreso de Teherán.

Autoridades iraníes recalcaron que la rúbrica de este tratado ya trajo algunas implicaciones, como la eliminación estadunidense de restricciones marinas, impuesta durante el conflicto, por lo que las embarcaciones iraníes ya pueden navegar desde cualquier puerto.

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