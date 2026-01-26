Abren vacantes de trabajo en siete empresas de la CDMX: Fechas y horarios de reclutamiento

¿Buscas chamba? Siete empresas ubicadas en la Ciudad de México ofrecen vacantes de trabajo, así que prepara para tu solicitud de empleo o Currículum Vitae (CV) para acudir al reclutamiento y postúlate a las oportunidades laborales, las cuales van desde paramédico hasta chofer o cocinero.

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México es quien organiza el reclutamiento de vacantes lanzadas por las empresas, con el objetivo de que la información llegue a un mayor número de personas.

¿Cuándo es el reclutamiento?

El reclutamiento es presencial y se realizará el 29 de enero en el módulo de atención Tlalpan, ubicado en Avenida Insurgentes Sur y Periférico Sur, Parques Pedregal, s/n, en un horario de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Empresas que participan

Six Flags

Fábrica de Dulces Miguelito

Hotel Royal Pedregal

Itala Spa

Coppel

SIP Seguridad Privada

Bellvied Limpieza y Jardinería

¿Cuáles son las vacantes que se ofrecen?

Paramédico (a)

Técnico (a) electromecánico

Operador (a) de juegos mecánicos

Guardia de seguridad

Auxiliar de limpieza

Operadora de producción

Mecánico industrial

Chofer

Cocinero (a)

Camarista

Cosmetóloga

Ventas y recepción



¿Cuáles son los requisitos?

Las personas que aspiren a las vacantes deberán de llevar, además de su CV, su identificación oficial y CURP, documentos personales importantes a la hora de pedir trabajo.

Antes de entregar tu CV y postularte a alguna de estas vacantes y firmar algún documento te recomendamos leer bien las condiciones laborales, así como revisar el horario de trabajo.

