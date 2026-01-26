inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Saturadas seis líneas del Metro CDMX hoy lunes 26 de enero

Abren vacantes de trabajo en siete empresas de la CDMX: Fechas y horarios de reclutamiento

Prepara tu CV porque seis empresas ofrecen vacantes de trabajo; el reclutamiento es presencial y las ofertas de empleo van desde cocinero hasta paramédico.

vacantes-trabajo-cdmx.jpg
|@TrabajoCDMX | x
Notas,
Ciudad

Escrito por:  Adriana Pacheco

¿Buscas chamba? Siete empresas ubicadas en la Ciudad de México ofrecen vacantes de trabajo, así que prepara para tu solicitud de empleo o Currículum Vitae (CV) para acudir al reclutamiento y postúlate a las oportunidades laborales, las cuales van desde paramédico hasta chofer o cocinero.

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México es quien organiza el reclutamiento de vacantes lanzadas por las empresas, con el objetivo de que la información llegue a un mayor número de personas.

Suscríbete a  nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo es el reclutamiento?

El reclutamiento es presencial y se realizará el 29 de enero en el módulo de atención Tlalpan, ubicado en Avenida Insurgentes Sur y Periférico Sur, Parques Pedregal, s/n, en un horario de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Empresas que participan

  • Six Flags
  • Fábrica de Dulces Miguelito
  • Hotel Royal Pedregal
  • Itala Spa
  • Coppel
  • SIP Seguridad Privada
  • Bellvied Limpieza y Jardinería

¿Cuáles son las vacantes que se ofrecen?

  • Paramédico (a)
  • Técnico (a) electromecánico
  • Operador (a) de juegos mecánicos
  • Guardia de seguridad
  • Auxiliar de limpieza
  • Operadora de producción
  • Mecánico industrial
  • Chofer
  • Cocinero (a)
  • Camarista
  • Cosmetóloga
  • Ventas y recepción

¿Cuáles son los requisitos?

Las personas que aspiren a las vacantes deberán de llevar, además de su CV, su identificación oficial y CURP, documentos personales importantes a la hora de pedir trabajo.

Antes de entregar tu CV y postularte a alguna de estas vacantes y firmar algún documento te recomendamos leer bien las condiciones laborales, así como revisar el horario de trabajo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad.  Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
CDMX Vacantes

LO MÁS VISTO