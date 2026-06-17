¡Se va a caer el cielo! La hora en la que va a llover hoy en CDMX

Un canal de baja presión e inestabilidad atmosférica ocasionará lluvias puntuales fuertes en Hidalgo (sureste), Puebla (norte, centro y sureste), Tlaxcala, Estado de México (este), CDMX y Morelos; así que toma previsiones y sal con paraguas o impermeable.

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La hora en la que va a llover hoy en CDMX

Según el reporte del SMN, en la CDMX se prevé ambiente cálido, cielo nublado con chubascos y lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm en 24 horas y estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Las alcaldías donde se prevén lluvias aisladas con posibles descargas eléctricas con Xochimilco, Tlalpan y Milpa Alta alrededor de las 14:00 horas.

La temperatura máxima será de entre 24 y 26°C y la mínima de 15°C, además, se prevé viento del sur y suroeste de 10 a 15 kilómetros por hora con rachas de 40 kilómetros por hora.

¿Cómo reportar una inundación en la CDMX?

Cuando se registran fuertes lluvias en la capital es muy común que haya inundaciones o encharcamientos y para reportarlos puedes llamar al 911 o al Locatel 55 5658 1111 o mediante la App CDMX o directamente al SACMEX al 55 5654 3210 o por WhatsApp al 55 6099 0025.

Te pedirán que indiques la calle, número, colonia, código postal y alcaldía, proporcionando referencias para dar con la ubicación exacta. También podrás adjuntar fotos de la zona afectada. Para dar seguimiento a la denuncia te pedirán tu nombre completo, teléfono y correo electrónico.

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