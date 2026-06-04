En las últimas semanas la Ciudad de México (CDMX) se ha visto afectada por las tormentas y granizadas que se han registrado en alcaldías como Cuajimalpa, Tlalpan y Coyoacán, lo cual ha llevado a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) a activar la alerta púrpura y roja por lluvias intensas.

Las medidas corresponden a estrategias de seguridad para evitar mayores afectaciones entre los capitalinos, sin embargo, también es de suma importancia para la ciudadanía saber qué significa la alerta púrpura, cuándo se activa, así como los pasos a seguir en caso de que la emergencia se haga más grave.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué significa exactamente la alerta púrpura por lluvias?

De acuerdo con el propio semáforo de lluvias de la SGIRPC y las autoridades de la Ciudad de México (CDMX), la alerta púrpura se activa única y exclusivamente cuando se presentan fenómenos meteorológicos de alta intensidad poco comunes que pueden dejar daños graves en vialidades, casas, así como en la propia ciudadanía.

La alerta púrpura es considerada como la más peligrosa debido a las inundaciones, accidentes y peligros asociados que representa para la ciudadanía en la capital del país.

Por su ubicación geográfica, la #CiudadDeMéxico está expuesta a la acumulación de agua y hundimientos en diversas zonas. Para aminorar las afectaciones en temporada de #lluvias, infórmate del pronóstico del tiempo a través de canales oficiales y atiende las recomendaciones para… pic.twitter.com/64644eFPsT — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 4, 2026

Las diferencias con los otros colores del semáforo climático

Cada uno de los colores del semáforo meteorológico tiene su propio significado, tal y como se mostrará a continuación:

Alerta verde : señala condiciones climáticas y ambientales regulares en la CDMX

: señala condiciones climáticas y ambientales regulares en la CDMX Alerta amarilla : presencia de lluvias ligera que podrían causar daños leves en vialidades

: presencia de lluvias ligera que podrían causar daños leves en vialidades Alerta naranja: lluvias intensas caspasas de provocar daños en estructuras frágiles como toldos, láminas, ventanas y más

lluvias intensas caspasas de provocar daños en estructuras frágiles como toldos, láminas, ventanas y más Alerta roja: lluvias muy intensas, caída de granizo y rachas de vientos extremos que podrían causar daños significativos

Medidas urgentes ¿Qué debes hacer si se activa la alerta púrpura?

De acuerdo con las propias medidas de seguridad de la SGIRPC, en caso de que se presente una alerta púrpura por lluvias en la capital del país, lo primero que tiene que hacer es seguir las siguientes recomendaciones:

Evitar salir a la calle y mantenerse resguardados en zonas seguras

Contar con una mochila de emergencia en la que se tenga una linterna de pilas y sus repuestos, documentos importantes, números de emergencia y demás

Tratar de mantener limpias las coladeras dentro y fuera del hogar

No cruzar avenidas y calles con corrientes de agua

Medidas de seguridad por alerta púrpura clima 2026

En cuanto a las medidas de seguridad, las autoridades de Protección Civil recomiendan no acercarse a bardas, espectaculares, árboles, cables de alta tensión, así como bajo puentes para evitar accidentes fatales.

Por otro lado, también se recomienda revisar que no se hayan generado daños en techos, instalaciones eléctricas, de gas y agua potable.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.