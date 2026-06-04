Skip to main content
en vivo
TV Azteca
Azteca UNO
Azteca 7
Deportes
Noticias
adn Noticias
Videos
Regionales
Aguascalientes
Baja California
Bajío
Chiapas
Chihuahua
Ciudad Juárez
Guerrero
Jalisco
Laguna
Michoacán
Morelos
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Veracruz
Yucatán
a más +
adn Noticias
En vivo
Trámites
Ciudad
Tiempo Libre
Entretenimiento
adn Noticias Radio
Especiales
Videoteca
Conductores
Voces adn Noticias
Enlace Latino
México
Es Tendencia
Deportes
Salud
Ciencia
Política
Seguridad
Internacional
Finanzas
Entretenimiento
MasterChef
Ventaneando
Venga La Alegría
Deportes
Automovilismo
Fut Azteca
Champions League
Esports
Box Azteca
Otros Deportes
FIA
Política
Finanzas
Salud y Educación
Seguridad
Estados
Mundo
Opinión FIA
Tendencias
En vivo
Las imágenes destacadas del panorama nacional e internacional
Conecta
Trámites
México
Ciudad
Es Tendencia
Tiempo Libre
Entretenimiento
Deportes
Salud
Ciencia
Política
Seguridad
Internacional
Finanzas
adn Noticias Radio
Especiales
Videoteca
Conductores
Voces adn Noticias
Enlace Latino
Autores
Suscríbete
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Explota pipa con combustible cerca de escuela en Tepeaca, Puebla
/
Ciudad
/
Video
Continúa plantón de la CNTE en Eje Central y 5 de mayo
Integrantes de la CNTE continúan bloqueando vialidades primarias en la CDMX como el Eje Central y avenida 5 de mayo; afectaciones continúan en la capital.
Metadatos del artículo
Publicado
04/06/2026
🕐
21:39
Por:
Yael Toribio
Compartir en Facebook
Compartir en X (Twitter)
Compartir en WhatsApp
Yael Toribio
Muere una persona en unidad habitacional de la colonia Lindavista en la GAM
01:41
Tania Itzel Vargas
Así puedes impugnar multas de tránsito en la CDMX
01:16
Ximena Ochoa
Fuerte lluvia provoca encharcamientos en CDMX hoy 4 de junio
01:05
Ximena Ochoa
Se extiende cierre de la Línea 2 del Metro CDMX