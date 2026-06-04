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/Ciudad/Video

Continúa plantón de la CNTE en Eje Central y 5 de mayo

Integrantes de la CNTE continúan bloqueando vialidades primarias en la CDMX como el Eje Central y avenida 5 de mayo; afectaciones continúan en la capital.

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Por: Yael Toribio