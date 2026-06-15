El papel de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la respuesta del gobierno federal

Se afirman que estas acciones afectan de manera directa a millones de ciudadanos al paralizar vialidades, perjudicar la actividad económica y obstaculizar servicios públicos esenciales.

Federico Berrueto señala que uno de los aspectos más preocupantes es que la CNTE tiene una fuerte presencia en algunos de los estados con mayores índices de pobreza del país, como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán. Según su análisis, esto resulta especialmente grave porque la educación representa una de las principales herramientas para mejorar las condiciones de vida y generar movilidad social. Desde esta perspectiva, considera que las acciones de la organización han contribuido al rezago educativo en regiones que requieren mayores oportunidades de desarrollo.

Se recuerda la Reforma Educativa impulsada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la cual logró disminuir la influencia política de la CNTE después de un largo periodo de movilizaciones y protestas. Sin embargo, la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia significó un cambio en la relación entre el gobierno y la organización magisterial. Los analistas sostienen que el entonces nuevo gobierno decidió acercarse nuevamente a la CNTE y revertir parte de las medidas impulsadas por la reforma anterior, lo que permitió que el grupo recuperara fuerza política y capacidad de presión.

Uno de los temas centrales es el contexto en que ocurren las movilizaciones actuales. Ya que la CNTE está aprovechando la atención nacional e internacional generada por la inauguración del Mundial de Fútbol para incrementar la presión sobre las autoridades federales. La organización busca utilizar la visibilidad mediática del evento para fortalecer sus demandas y obligar al gobierno a negociar. Desde esta óptica, se considera que la situación resulta particularmente delicada porque proyecta una imagen de conflicto e inestabilidad en un momento de relevancia global para el país.

Además del tema educativo, se habla del caso de Ayotzinapa. Se menciona la detención de un grupo de personas relacionadas con dicho movimiento que presuntamente transportaban decenas de artefactos explosivos elaborados con tubos de PVC y materiales retardantes. Se considera que este hecho representa una escalada preocupante que trasciende el ámbito de la protesta social y se convierte en un asunto de seguridad nacional y se exige una respuesta firme de las autoridades.

Se establecen un paralelismo entre la CNTE y algunos sectores vinculados al movimiento de Ayotzinapa, ya que ambos fueron fortalecidos políticamente durante los últimos años y que actualmente generan dificultades para el propio gobierno contribuyó a su empoderamiento. Estas organizaciones han aprovechado espacios políticos y sociales para ampliar su capacidad de movilización y presión.

Otro de los puntos relevantes es la crítica a la actuación del gobierno federal ya que es contradictorio que una administración que cuenta con mayoría legislativa y amplias facultades políticas muestre dificultades para enfrentar a estos grupos. El gobierno dispone de los instrumentos necesarios para impulsar reformas legales, fortalecer la aplicación de la ley y evitar que las movilizaciones deriven en afectaciones generalizadas a la ciudadanía.

Finalmente, se concluyen que las autoridades no deben ceder ante lo que consideran actos de presión o extorsión. Se plantea la necesidad de establecer límites claros mediante reformas legislativas o a través de la aplicación estricta del Estado de Derecho. El ejercer la autoridad no debe confundirse con la represión, sino entenderse como una obligación del Estado para garantizar la seguridad, la movilidad, la educación y los derechos de la ciudadanía.