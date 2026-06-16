Oficialmente comenzó la temporada de lluvias en México y en la CDMX se han registrado intensas tormentas que han provocado caos e inundaciones en varias zonas, y para que salgas prevenido, te decimos a qué hora se tiene previsto que llueva hoy.

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¿A qué hora va a llover hoy en CDMX?

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) hoy se pronostica ambiente templado a fresco y bancos de niebla en zonas altas. Se esperan lluvias fuertes de 25 a 50 mm con descargas eléctricas en la CDMX después de las 15:00 horas.

La temperatura máxima será de 25°C

La temperatura mínima de 15°C

Habrá viento del sur y suroeste de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

¿Cuándo termina la temporada de lluvias?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) establece que la temporada de lluvias termina el 30 de noviembre en el Pacífico y Atlántico, pero no se descarta que se forme algún sistema fuera de la fecha estimada, ya sea antes o después.

En el Pacífico se prevé la formación de entre 18 y 21 ciclones y en el Atlántico podrían registrarse entre 11 y 15 ciclones.

El fenómeno El Niño que modula la actividad ciclónica a nivel global se establecerá en el trimestre de mayo a julio por lo que se prevé que ese periodo sea cuando se registren las lluvias más fuertes.

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