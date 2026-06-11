Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
¡Histórico! México vence a Sudáfrica en el inicio del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México
/Ciudad/Video

Inundación en carriles centrales de Periférico por fuertes lluvias

Las fuertes lluvias provocaron una inundación en carriles centrales de Periférico; un perrito se ubica en el lugar muy asustado

Metadatos del artículo

Por: Adriana Pacheco
Tags relacionados