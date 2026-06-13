Aunque sea fin de semana en la CDMX hay bloqueos y manifestaciones que complican la movilidad y hoy se prevé que haya varias calles cerradas y complicaciones en la zona centro, así que se recomienda tomar previsiones y buscar alternativas.

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Marcha en Xochimilco

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), hoy el Comité Cueto Contigo llevará a cabo una marcha a las 12:30 horas de la Glorieta de Vaqueritos ubicada en Anillo Periférico y Canal de Miramontes, colonia San Lorenzo la Cebada, alcaldía Xochimilco con rumbo a Plaza Central de Xochimilco en Vicente Guerrero y Av. 16 de Septiembre, colonia El Rosario, alcaldía Xochimilco.

¿En dónde habrá bloqueos hoy?

09:00 horas en el Monumento a la Revolución en Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

10:30 horas en Kiosco de Xochimilco Av. 16 de Septiembre y Pino, colonia El Rosario, alcaldía Xochimilco.

12:00 horas en Av. Chapultepec y Amberes, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc; en el Museo Casa de León Trotsky en Av. Río Churubusco No. 410, colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán y en Parque de la Bombilla en Av. de la Paz y Av. Insurgentes Sur, colonia Chimalistac, alcaldía Álvaro Obregón.

Cierres viales por desfile

Además se llevará a cabo un desfile por lo que se prevén cierres en Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y calles como Florencia, Niza o Bucareli.

Como alternativas viales se recomienda:

Circuito Interior

Eje 1 Norte

Eje Central Lázaro Cárdenas

Dr. Río de la Loza

Av. Chapultepec

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🗓️ Este sábado 13 de junio

🕛 13:00 hrs.



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