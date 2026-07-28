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Sujetos lanzan objetos desde puente en circuito interior

Automovilistas han denunciado que sujetos lanzan cosas desde el puente en Circuito Interior provocando accidentes.

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1 minuto lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Esta no es la primera vez que ocurre algo así pues anteriormente se habían hecho las denuncias porque algunas personas lanzaban piedras o huevos a los automovilistas.

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