Sujetos lanzan objetos desde puente en circuito interior

Esta no es la primera vez que ocurre algo así pues anteriormente se habían hecho las denuncias porque algunas personas lanzaban piedras o huevos a los automovilistas.
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El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas instaló una Comisión Técnica para la revisión del procedimiento del examen y resultados.
El Gobierno de la Ciudad de México informó que la licencia permanente dejará de emitirse en 2027; te contamos lo que necesitas para tramitar este documento antes de que se acabe
En la UTOPÍA Centli Topilejo hay talleres y actividades gratuitas para que niños, jóvenes y adultos puedan aprender sobre arte, tecnología y tradiciones.
Hoy martes 28 de julio se tienen previstos bloqueos en varias calles debido a manifestaciones que se llevarán a cabo en algunas alcaldías de CDMX.
¡No pierdas tu bono de puntualidad! Te contamos cómo avanza el Metro y Metrobús CDMX durante este martes
La restricción vehicular por el Hoy No Circula en Edomex y CDMX está vigente de las 05:00 a las 22:00 horas; fuera de ese horario, los vehículos pueden circular normalmente.