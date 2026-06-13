El segundo fin de semana de junio arranca con la implementación del Hoy No Circula Sabatino. Este sábado 13 de junio no pueden transitar los vehículos con Holograma 1 y terminación de placa PAR, además de todos los vehículos con Holograma 2 y autos foráneos.

La restricción está vigente desde las 5:00 hasta las 22:00 horas en las alcaldías de CDMX y municipios del Edomex.

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¿Qué autos sí circulan este 13 de junio de 2026?

Están exentos de las restricciones del Hoy No Circula los siguientes vehículos:

Autos con holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Taxis

Transporte público

Transporte de carga

Vehículos conducidos por personal del sector salud

¿Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino?

El programa de Hoy No Circula no se aplica solo de lunes a viernes, también lo hace los fines de semana, particularmente los días sábados.

El funcionamiento de este programa es un tanto diferente al que se utiliza entre semana. Que un carro circule en sábado en el Valle de México depende de su holograma y de la terminación de su placa.

Los coches con holograma 1 y cuyo último número de la placa sea impar, no podrán circular el primer y tercer sábado de cada mes.

Mientras que los carros con holograma 1 y con el último dígito de la placa en par, no tendrán la oportunidad de circular el segundo y cuarto sábado del mes.

En tanto, los coches con holograma 2, así como foráneos, no tendrán la oportunidad de circular ningún sábado sin importar el color del engomado o terminación de la placa.

Cuando un mes tiene cinco sábados, el programa Hoy No Circula Sabatino se modifica: todos los vehículos pueden circular con normalidad, a excepción de los autos con holograma 2 y los vehículos foráneos, que tienen restricción todos los fines de semana.

¿Hay Contingencia Ambiental hoy en CDMX y Edomex?

No. Según el último reporte del Índice de Aire y Salud, la calidad del aire en CDMX y Edomex es aceptable debido a la presencia moderada de ozono. Por esta razón la CAMe no implementa medidas adicionales para evitar que la contaminación aumente.

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