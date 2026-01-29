Más allá de la genética: El factor en la ciudad que podría estar dañando tu corazón y tus pulmones

La contaminación del aire no solo ensucia el cielo de las grandes ciudades: también representa un riesgo silencioso y subestimado para la salud del corazón, la diabetes y el desarrollo de cáncer.

Así lo advierten dos estudios recientes realizados por especialistas del Hospital Houston Methodist , que ponen el foco en un factor clave más allá de la genética: el entorno en el que viven las personas.

De acuerdo con el doctor Sadeer G. Al-Kindi, director asociado de Prevención y Bienestar Cardiovascular de este hospital, la genética explica solo una pequeña parte de las enfermedades crónicas. El resto tiene que ver con la exposición diaria a contaminantes ambientales, un aspecto que históricamente ha recibido poca atención en la medicina preventiva.

¿Cómo afecta la contaminación del aire a la salud del corazón?

Uno de los estudios, publicado en The Lancet Diabetes & Endocrinology , analiza el impacto de las partículas finas conocidas como PM2.5, que provienen principalmente del tráfico vehicular, la actividad industrial y los incendios forestales.

Estas partículas, al ser extremadamente pequeñas, pueden penetrar profundamente en los pulmones y pasar al torrente sanguíneo.

Contaminación provoca estas afectaciones en tu cuerpo

La evidencia recopilada indica que la exposición prolongada a PM2.5 está relacionada con inflamación crónica, estrés oxidativo y alteraciones hormonales y metabólicas. Estos procesos aumentan:



Resistencia a la insulina

Elevación de la presión arterial

Aceleración de la aterosclerosis, lo que incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares

El estudio estima que hasta 20% de los casos de diabetes tipo 2 a nivel mundial están asociados con la contaminación del aire. Además, vivir en zonas con altos niveles de contaminación puede elevar el riesgo de desarrollar esta enfermedad hasta en 25%, incluso en personas sin antecedentes genéticos importantes.

Contaminación del aire y cáncer: una doble amenaza

El segundo artículo, publicado en JACC: CardioOncology , se centra en pacientes con cáncer, quienes ya enfrentan un mayor riesgo cardiovascular debido a tratamientos agresivos como la quimioterapia o la radioterapia.

La investigación revela que la exposición a altos niveles de PM2.5 agrava este riesgo y aumenta la mortalidad por enfermedades del corazón.

Un análisis basado en más de 5.5 millones de expedientes médicos mostró que un aumento de 10 microgramos por metro cúbico de PM2.5 se asocia con un incremento significativo en la mortalidad cardiovascular.

Aunque el efecto es más fuerte en pacientes con cáncer de pulmón, también se observa en casos de cáncer de mama, próstata, riñón y vejiga.

¿Qué se puede hacer para reducir el impacto de la contaminación?

Los especialistas destacan que casi toda la población mundial vive en zonas donde la calidad del aire supera los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ante este panorama, proponen acciones en distintos niveles: desde políticas públicas más estrictas en emisiones y energía limpia, hasta medidas individuales como el uso de purificadores de aire en el hogar, que pueden reducir la exposición a PM2.5 hasta en 60%.

¿Quiénes tienen mayor riesgo?

Las personas más vulnerables a los efectos de la contaminación del aire son:



Adultos mayores

Personas con enfermedades cardiacas, pulmonares o metabólicas

Pacientes con cáncer o sobrevivientes

Niños y mujeres embarazadas

Personas que viven cerca de avenidas de alto tráfico o zonas industriales

Para el doctor Al-Kindi, reconocer este problema es el primer paso para integrar la salud ambiental en la prevención cardiovascular y oncológica, para así proteger a las poblaciones más vulnerables.

