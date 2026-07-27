Para no empezar mal la semana con una multa por incumplir con el reglamento, tienes que conocer los carros que no pueden salir bajo el esquema del programa Hoy No Circula para este lunes 27 de julio.

Vale la pena recordar que las restricciones del programa Hoy No Circula aplican en las 16 alcaldías de la CDMX y municipios del Estado de México, por lo que es importante revisar antes de salir de casa.

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¿Qué carros descansan por el Hoy No Circula este lunes 27 de julio?

De acuerdo con el calendario del programa Hoy No Circula, este lunes 27 de julio aplica para los vehículos con engomado amarillo, con terminación de placas 5 y 6 y con holograma 1 y 2.

Los automóviles de modelos más recientes obtienen el holograma 0 y 00, por lo que están exentos del programa Hoy No Circula; misma situación para los vehículos eléctricos e híbridos, los cuales circulan diario.

El programa Hoy No Circula aplica este lunes 27 de julio desde las 5:00 am hasta las 10:00 pm (tiempo del centro). Si no cumples con las medidas establecidas, recibirás una multa, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la CDMX.

¿De cuánto es la multa por incumplir el Hoy No Circula?

Con la actualización para este año, no acatar la regla te hará acreedor a una multa, la cual es de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que representa un aproximado de 2 mil 400 a 3 mil 600 pesos.

Además de la suma, tu vehículo será remitido al depósito vehicular, lo que adhiere otros gastos como el arrastre y resguardo del automóvil.

Calendario de verificación: segundo semestre 2026

También es importante recordar que dos veces al año todos los vehículos deben realizar la verificación para poder circular. Con el segundo semestre del año ya comenzado, estas son las fechas para el resto del año:

Amarillo (terminación 5 y 6): julio y agosto

Rosa (terminación 7 y 8): agosto y septiembre

Rojo (terminación 3 y 4): septiembre y octubre

Verde (terminación 1 y 2): octubre y noviembre

Azul: (terminación 9 y 0): noviembre y diciembre

El costo de verificación es de 765 pesos, no deberás tener adeudos de tenencia ni infracciones previas de tránsito.

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