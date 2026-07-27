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EN VIVO: Metro y Metrobús CDMX con retrasos de más de 15 minutos hoy 27 de julio

¡Ten paciencia! Reportan retrasos en los principales transportes públicos de la capital; te contamos el minuto a minuto para que no llegues tarde

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1 minuto lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

Comienza una nueva semana y el transporte público de la Ciudad de México (CDMX), específicamente el Metro y Metrobús, amaneció con retrasos de más de 15 minutos durante este lunes 27 de julio, de acuerdo a reportes de usuarios.

Estos mismos detallaron que los tiempos de espera más altos son en las líneas 2, 3, 8 y A del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX; mientras que el Metrobús tiene retrasos con las unidades que conectan la línea 2 y 1 (de Tepalcates a Colonia del Valle).

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 27 de julio

Te contamos cómo avanza el Metro y Metrobús CDMX durante este lunes 27 de julio:

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