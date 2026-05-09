El aumento de peso no solo se relaciona con los malos hábitos alimenticios y la nula actividad física, sino que también intervienen factores ambientales como la contaminación y la mala calidad del aire.

La Ciudad de México (CDMX) y su Zona Metropolitana es una de las urbes más grandes y pobladas del mundo. Constantemente se posiciona dentro del top 10 global, con una población que supera los 22 millones de habitantes, lo que la convierte en la más grande de América del Norte y una de las mayores del mundo hispanohablante.

A mayor población, mayor contaminación ambiental. Esto se debe principalmente a la concentración de actividades humanas, transporte e industria. Tan solo al corte del 25 de abril de este año, se registraron cinco contingencias ambientales por ozono en el Valle de México, marcando un récord histórico de activación en los primeros meses del año en la última década.

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¿Puede la contaminación ‘engordar’?

Un estudio del Instituto de Investigación Sanitaria Illes Balears y del área CIBER de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición de España, publicado en la revista Diabetes Care, reveló que la exposición a largo plazo a la contaminación atmosférica puede contribuir a un aumento de la grasa corporal total, así como a una reducción de la masa magra, en personas mayores con sobrepeso u obesidad y síndrome metabólico.

El equipo analizó los datos de mil 454 participantes que procedían mayoritariamente de cinco ciudades españolas (Pamplona, León, Palma, Reus y Barcelona). Evaluó la exposición a contaminantes atmosféricos como el carbono negro, las partículas finas (PM2.5) y el dióxido de nitrógeno (NO2), y la relacionó con medidas detalladas de composición corporal obtenidas mediante densitometría ósea, también conocida como prueba DEXA o DXA.

Los expertos encontraron que niveles más altos de contaminación del aire se asocian con un mayor incremento de la masa grasa total, así como con una mayor pérdida de masa magra tanto al año como a los tres años de seguimiento. Según los autores, estos cambios en la composición corporal son especialmente relevantes porque la acumulación de grasa y la pérdida de masa magra están estrechamente vinculadas con un mayor riesgo cardiometabólico, especialmente en personas con exceso de peso.

¿Qué es el síndrome cardiometabólico?

El síndrome cardiometabólico es un conjunto de factores de riesgo interrelacionados —obesidad abdominal, hipertensión, dislipidemia y resistencia a la insulina— que aumentan significativamente la probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Afecta a un alto porcentaje de la población, siendo reversible con cambios en el estilo de vida, como dieta, ejercicio y manejo de peso.

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