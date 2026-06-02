La Red de Depósito Atmosférico (REDDA) es la encargada de monitorear la contaminación que desciende de la atmósfera en forma de partículas o contenida en el agua de lluvia, granizo o nieve, conocida también como lluvia ácida, estas son sus causas y efectos.

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Temporada de lluvia ácida

Durante la temporada de lluvias que ocurre entre mayo y octubre los contaminantes se depositan en las precipitaciones que resulta en una disminución de las concentraciones medidas en el aire. Este fenómeno ocurre en las primeras etapas de los eventos de lluvia donde hay una mayor concentración de iones antes de alcanzar un valor constante o disminuir.

¿Qué es la lluvia ácida?

De acuerdo con el Servicio de Monitoreo Atmosférico, la lluvia ácida es un fenómeno en el que el agua reacciona con gases contaminantes como el dióxido de azufre (SO2) y los óxidos de nitrógeno (NOX) y producen ácido sulfúrico (H2SO4) y nítrico (HNO3). Estas reacciones químicas alteran el PH de la lluvia que cae por debajo de 5.6.

Causas y efectos de la lluvia ácida

Son la quema de combustibles fósiles y las emisiones industriales las que contribuyen a la lluvia ácida, en la CDMX el 84% de los NOx provienen del transporte como taxis, vagonetas y microbuses; el 39% de emisiones SO2 provienen de las industrias.

Este fenómeno tiene efectos negativos en la salud de las personas pues los gases relacionados con la lluvia ácida como el dióxido de azufre y compuestos nitrogenados pueden provocar enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Además, muchas comunidades consumen aguas subterráneas y con la caída de lluvia ácida se contaminan y la presencia de metales pesados como el cadmio o mercurio pueden provocar daños renales, cáncer y enfermedades neurológicas graves, según información de la Conferencia Mundial sobre la Contaminación Atmosférica y la Salud.

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