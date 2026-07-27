Megamarcha de estudiantes hoy 27 de julio: calles cerradas por bloqueos en CDMX

Varias calles de la Ciudad de México (CDMX) estarán cerradas debido a la megamarcha de estudiantes prevista para hoy 27 de julio, la cual afectará principalmente las alcaldías Cuauhtémoc y Coyoacán con sus bloqueos.

La megamarcha fue organizada por aspirantes a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con el objetivo de exigir transparencia en los resultados del examen de admisión a licenciatura, además de la publicación de información que aclare dudas ante las supuestas trampas que hicieron alguna personas.

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¿De dónde saldrá la megamarcha de estudiantes hoy?

La megamarcha de estudiantes saldrá de dos puntos:

Estación Universidad de la Línea 3 del Metro CDMX, a las 11:00 de la mañana

Estación Ciudad Universitaria de la Línea 1 del Metrobús, a las 11:00

La marcha de los aspirantes tendrá como destino la Biblioteca Central de la UNAM.

¿Qué calles de la CDMX están bloqueadas hoy?

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