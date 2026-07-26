Sismos con epicentro en CDMX: estas son las zonas más vulnerables, según la UNAM

Luis Quintanar Robles, especialista del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indicó que en la zona poniente de la capital del país hay más probabilidades de registrar sismos locales.

La información compartida por Quintanar Robles señala que el estado actual de las fallas geológicas y el aumento en la densidad de población, son las principales razones del aumento de estos movimientos telúricos.

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CDMX percibe sismos con epicentros en la demarcación

El especialista de la UNAM indica que, además de percibir temblores originados en otros estados del país, la capital del país tiene ciertas zonas que son epicentros de estos movimientos.

Señala que zonas como Mixcoac, Lomas de Plateros y Barranca del Muerto tienen acumulada actividad sísmica constante, sin embargo, no es la única donde se presentan sismos con baja intensidad.

Según el propio Quintanar Robles, en la CDMX se han percibido movimientos telúricos de forma constante desde que se tiene registros, pues en Mixcoac, hay antecedentes desde 1982.

El origen de estos movimientos telúricos tiene que ver con la cercanía de las fallas geológicas de la Sierra de las Cruces, las cuales se encuentran en un nivel cercano de reactivación por los esfuerzos generados en esa cadena montañosa.

¿Cuáles son los sismos superficiales?

Los movimientos que se producen en la zona poniente de la CDMX son conocidos como sismos superficiales, al tener profundidad de uno a dos kilómetros, provocando una mayor intensidad, a pesar de tener una magnitud baja.

Son denominados de baja magnitud al no superar los 3 grados de intensidad y solamente duran algunos segundos.

Aunque también, zonas como el Lago de Texcoco y la alcaldía Milpa Alta tienen estos sismos, pero ahí con una magnitud mayor a los ocurridos en el poniente y con la diferencia de profundidad de hasta 15 kilómetros.

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