Hoy se llevarán a cabo diversas actividades deportivas y al aire libre en la CDMX y de acuerdo con el reporte del Sistema de Monitoreo Atmosférico hay presencia de partículas contaminantes aunque la calidad del aire es buena por lo que se recomienda mantenerse pendiente de lo que informen las autoridades.

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Calidad del aire en CDMX hoy

De acuerdo con el reporte de hoy, la calidad del aire es buena y el nivel de riesgo es bajo pero hay presencia de contaminantes O3,NO2,SO2,CO,PM10,PM2.5 que representan un riesgo para la salud respiratoria y cardiovascular.

Ante ello se recomienda a la población limitar la exposición al humo, polvo y utilizar cubrebocas o mascarillas. De ser posible se puede usar un purificador de aire con filtro HEPA en las habitaciones donde pases más tiempo.

¿Habrá Fase 1 de Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula?

Hasta el momento no se tiene previsto que la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) o la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activen la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula. Así que los únicos autos que deben descansar hoy son los holograma 1 y 2, engomado verde y terminación de placa 1 y 2.

¿Cómo protegerse de la contaminación?

Los niveles más altos de ozono (O3) se registran entre las 13:00 y las 19:00 horas por lo que se recomienda evitar hacer ejercicio y actividades intensas al aire libre en dichas horas.

En el caso del monóxido de carbono (CO) y dióxido de azufre (SO2) se recomienda permanecer en interiores y mantener puertas y ventanas cerradas.

Para reducir tu huella es importante disminuir el uso del automóvil y optar por el transporte público y la bicicleta. También es importante reducir el uso de aerosoles, solventes y emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles.

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