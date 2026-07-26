EN VIVO: Así avanza el Metro y Metrobús CDMX hoy domingo 26 de julio

Es domingo y es día de la familia, así que si vas a salir es importante que sepas que hay cambios en los dos principales transportes públicos de la Ciudad de México (CDMX): Metro y Metrobús.

Durante las primeras horas de este 26 de julio hay retrasos de entre 10 y 15 minutos en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro; aunque hay que tomar en cuenta que por ser domingo, inició operaciones una hora más tarde de lo habitual.

Mientras que el Metrobús CDMX tiene estaciones cerradas en las líneas 6 y 7, así que revisa el estado de servicio para que llegues con tiempo.

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 26 de julio

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