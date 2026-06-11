La intensa lluvia que se registró esta tarde en diferentes puntos de la Ciudad de México (CDMX) no solo interrumpió los festejos por el triunfo de la Selección Azteca sobre Sudáfrica, sino que también causó serios estragos, principalmente en la zona poniente, donde se reportaron inundaciones.

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Cierres en Circuito Interior y Periférico por inundaciones

Vialidades primarias como Periférico y Circuito Interior fueron algunas de las más afectadas después de la lluvia que azotó la capital durante esta tarde.

En el caso de Anillo Periférico, a la altura de Paseo de la Reforma, hubo varios autos varados debido al nivel del agua en la zona del bajopuente, sin que se reportaran personas lesionadas.

Por esta situación, se cerró la vialidad mientras se realizaban trabajos de desazolve. Después de más de una hora, la circulación fue reestablecida.

🐶🙏 ¡Ayuda a que regrese sano y salvo a casa! Un perrito con collar, pero sin placa de identificación, se encuentra en los carriles centrales de Periférico, detrás de las dovelas. Si lo reconoces o conoces a sus dueños, comparte esta información



🗣️: @jpcastorena



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También se reportaron afectaciones en Circuito Interior a la altura de Paseo de la Reforma, justo en la zona de puentes del Bosque de Chapultepec, donde se registraron afectaciones principalmente en las zonas de carriles laterales de ambos sentidos.

Trabajadores realizan obras para desazolvar los carriles afectados.

En la colonia Juárez, los fuertes vientos que acompañaron a las lluvias provocaron la caída de una jacaranda de aproximadamente 25 metros de altura en el cruce de Paseo de la Reforma y Burdeos. No se reportaron daños o personas lesionadas por este incidente.

🚨#AlertaADN



🚒🌲 Bomberos de la Ciudad de México (@Bomberos_CDMX) laboran para retirar un árbol de aproximadamente 25 metros en Petén, colonia Narvarte Poniente, en la alcaldía Benito Juárez (@BJAlcaldia) https://t.co/jbsQx98E6Y — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 12, 2026

Miguel Hidalgo, una de las alcaldías más afectadas por lluvias

De acuerdo con reportes de vecinos, la alcaldía Miguel Hidalgo fue una de las más afectadas después de las lluvias de esta tarde, donde se registraron cortes de luz e inundaciones.

Vecinos de la avenida Salvador Díaz Mirón salieron a la calle para tratar de realizar labores de limpieza, pues sobre esta vialidad se ubica el Hospital General Rubén Leñero, lo que desató preocupación entre pacientes y familiares.

🌧️🚨 La lluvia volvió a poner en aprietos a la CDMX



Una fuerte inundación se registró sobre Av. Salvador Díaz Mirón, frente al Hospital Rubén Leñero, complicando el acceso y la salida del lugar. Fueron los propios vecinos quienes se organizaron para destapar coladeras y ayudar a… pic.twitter.com/lrDjR8evMO — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 12, 2026

Aunque las lluvias parecen haber pasado en varios puntos de la CDMX, se recomienda tomar precauciones, ya que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIPC) mantiene activas las alertas naranja y amarilla por lluvias en el transcurso de la noche para las 16 alcaldías.

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