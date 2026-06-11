Si estabas en medio de las celebraciones por la victoria de la Selección Mexicana en el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ te tenemos muy malas noticias, pues la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por presencia de lluvia y granizadas intensas en la Ciudad de México (CDMX).

A través de sus diferentes plataformas oficiales de las redes sociales, las autoridades de Protección Civil señalaron que en alcaldías como la Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y más se encuentran bajo alerta naranja y amarilla respectivamente por las precipitaciones.

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¿Qué alcaldías están bajo alerta naranja por lluvia y granizada en CDMX?

De acuerdo con la última actualización de la SGIRPC en relación a la alerta por lluvia y granizadas en la CDMX, las alcaldías que están bajo alerta naranja por las peligrosas condiciones del clima son la Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero y la Miguel Hidalgo.

Es importante mencionar que se prevé que estas condiciones del clima se mantengan al menos hasta las 22:00 horas, por lo cual se podrían generar afectaciones como encharcamientos e inundaciones.

⚠️🌧️ Se actualiza #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del jueves 11/06/2026 en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @AlcCuauhtemocMx, @cuajimalpa_gob, @TuAlcaldiaGAM y @AlcaldiaMHmx.



Atiende las recomendaciones y… pic.twitter.com/ZcvosyR3eX — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 11, 2026

¿En qué alcaldías lloverá hoy jueves 11 de junio?

Por su parte, las demarcaciones que continúan bajo la alerta amarilla al menos hasta las 22:00 horas de este jueves 11 de junio son:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Recomendaciones por las lluvias fuertes en la CDMX

Para evitar afectaciones severas por la alerta de lluvia y granizo que hay en toda la Ciudad de México, la misma SGIRPC recomienda no cruzar calles o avenidas con encharcamientos y corrientes de agua, así como evitar refugiarse bajo los árboles por la actividad eléctrica.

Se menciona que entre los peligros asociados están las inundaciones, corrientes de agua en avenidas principales, así como poca visibilidad al momento de caminar o conducir sobre la CDMX.

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