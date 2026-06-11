Hoy la Ciudad de México vive la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y el transporte público sufre una serie de cambios, pero para que no llegues tarde, te presentamos cómo avanza el Metro y Metrobús hoy jueves 11 de junio.

En el Metro CDMX, la línea con más problemas es la 2, debido a que se cerraron, al menos, cinco estaciones, por lo que debes de salir con tiempo para llegar a tiempo al partido o a tu centro de trabajo.

Mientras que en el Metrobús CDMX siguen los problemas en la línea 4, tanto en la ruta norte como en la sur, por movilizaciones sociales; sin embargo, hoy se presentan afectaciones o tránsito lento en las líneas 1 y 7.

#MetroAlMomento: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 3, 4, 5 y 9. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.Toma previsiones. pic.twitter.com/b12NSOX5c7 — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 11, 2026

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¿Cómo va el Metro CDMX hoy 11 de junio?

Al igual que como ha sido en la semana, los retrasos son entre 10 y 15 minutos en la red del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro:

Retrasos de 15 minutos en la línea 3

Retrasos de 10 minutos en la línea 5 ; autoridades no reportan averías

; autoridades no reportan averías Retrasos de más de 10 minutos en la línea 9

Retrasos de más de 10 minutos en la línea 12

Retrasos de 10 minutos en la línea A ; no reportan averías y la estación Pantitlán se encuentra abierta

; no reportan averías y la estación Pantitlán se encuentra abierta Retrasos de 15 minutos en la línea B, especialmente en dirección Buenavista

Asimismo, se informa que las líneas 3, 4, 5 y 9 presentan marcha de seguridad debido a las lluvias de esta mañana.

¿Cuáles son las estaciones del Metro CDMX que están cerradas hoy durante la inauguración del Mundial?

De acuerdo a las autoridades del Metro CDMX, las estaciones que se mantienen cerradas son de la famosa línea azul y son:

Chabacano

Zócalo/Tenochtitlán

Allende

Bellas Artes

Hidalgo

Pino Suárez

Como se puede ver, son estaciones que están cerca del primer cuadro de la capital, por lo que las alternativas para llegar son Pino Suárez (de la línea 1), San Juan de Letrán (línea 8) y Bellas Artes (línea 8).

Así avanza el Metrobús CDMX hoy jueves

En tanto, si tu ruta es por el Metrobús CDMX, toma en cuenta lo siguiente:

Línea 1

Se restablece el servicio

Línea 4 Ruta Norte

Sin servicio en toda la ruta por movilizaciones sociales

Línea 4 Ruta Sur

Servicio de San Pablo a San Lázaro / Pantitlán / Alameda Oriente / Terminal 1 y 2

Sin servicio de Buenavista a Pino Suárez

Línea 7

Servicio por las laterales de Reforma del El Ángel a El Ahuehuete dirección Indios Verdes por evento deportivo

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