Las ratas son animales desagradables para muchos pues se les relaciona con la suciedad pero desde que los primeros seres humanos comenzaron a formar comunidades, estas especies aparecieron y actualmente en muchas ciudades son una plaga, y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explica las razones de la proliferación de estas.

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¿Por qué las ratas proliferan en las ciudades?

Desde hace más de 10 mil años que se empezaron a cultivar alimentos, los humanos crearon un ambienta favorable para las ratas y empezaron a adaptarse al entorno urbano viviendo en almacenes, casas y basureros y aprovecharon la infraestructura y sistemas de alcantarillado para su supervivencia.

La expansión de áreas urbanas y la alta densidad poblacional influyen en el aumento en la población de ratas. Nueva York es una de las ciudades más afectadas por plagas de ratas ya que han encontrado en el Metro el lugar propicio para proliferar ya que la gente tira comida. Además, durante la temporada de primavera y verano aprovechan para salir, alimentarse y reproducirse.

El cambio climático favorece la proliferación de ratas

De acuerdo con un estudio de Science Advances, otro factor que influye es el cambio climático pues investigadores realizaron un análisis en 16 ciudades para determinar las causas de la proliferación de ratas.

En ciudades como Washington, San Francisco, Nueva York, Oakland, Buffalo, Chicago, Boston, Kansas City y Cincinnati, Toronto, Canadá, y Ámsterdam, Países Bajos hay un aumento de roedores. Pero en Louisville y Nueva Orleans (Estados Unidos) y Tokio, Japón se registra una disminución debido a que mantienen un monitoreo constante, control de plagas y participación ciudadana.

Mientras menos dure el invierno, mas posibilidades tienen las ratas de alimentarse y reproducirse, además mientras más grande sea la ciudad se generan más residuos de comida.

¿Qué enfermedades provocan las ratas?

Las ratas ponen en riesgo la salud púbica pues son portadoras de enfermedades como:

Leptospirosis

Hantavirus

Pulgas

Garrapatas

Enfermedades gastrointestinales

Además la presencia de ratas en mercados y restaurantes aumenta el riesgo de intoxicaciones alimentarias, sus heces y orines pueden generar alergias respiratorias y agravar el asma.

En el caso de la infraestructura urbana, las ratas roen los cables eléctricos, plomería y materiales de construcción que pueden ocasionar cortocircuitos, incendios y daños estructurales.

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