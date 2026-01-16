Plagas en aumento: Las ciudades más infestadas de ratas e insectos en EUA con un dato que sorprende sobre Nueva York

Un estudio divulgado por la empresa Pestend Pest Control identificó las ciudades de Estados Unidos con mayor presencia de plagas, incluyendo ratas e insectos.

La investigación analizó quejas de residentes, informes de control de plagas y factores ambientales para determinar cuáles zonas urbanas presentan mayor infestación.

Los resultados destacan patrones de proliferación que afectan tanto la salud pública como la calidad de vida de los habitantes.

1. Atlanta, Georgia

La ciudad de Atlanta se posiciona en el primer lugar del ranking con una tasa combinada de avistamientos de 165.9 por cada 100,000 residentes. Durante 2021, la capital de Georgia registró 115.3 avistamientos de ratas y 712.3 de cucarachas. Este liderazgo poco deseable se atribuye principalmente al clima cálido y húmedo de la región, que crea condiciones ideales para que estos organismos prosperen durante todo el año.

2. Miami, Florida

Miami ocupa el segundo lugar con una tasa combinada de 141 avistamientos por cada 100,000 habitantes. La ciudad reportó 80.6 avistamientos de ratas y 543.1 de cucarachas en un solo año. Al igual que Atlanta, el clima cálido y húmedo favorece la proliferación de plagas, planteando desafíos constantes para las autoridades locales de control sanitario.

3. Washington D.C.

La capital de Estados Unidos se sitúa en el tercer puesto, con una tasa de 83.7 avistamientos por cada 100,000 residentes. Durante el período analizado, se reportaron 348.6 avistamientos de ratas y 228.5 de cucarachas, demostrando que incluso las zonas con infraestructura gubernamental avanzada no están exentas de problemas de plagas.

4. Boston, Massachusetts

Boston se asegura el cuarto lugar con 72.8 avistamientos combinados por cada 100,000 residentes. La ciudad histórica enfrentó 417.8 avistamientos de ratas y 74.4 de cucarachas, evidenciando un predominio notable de problemas con roedores sobre insectos.

5. Riverside, California

Riverside se ubica en quinta posición, con 71.1 avistamientos por cada 100,000 habitantes. Durante 2021, la ciudad experimentó 89.9 avistamientos de ratas y 134.0 de cucarachas, reflejando un equilibrio más moderado entre ambas plagas en comparación con las ciudades del sureste del país.

6. Houston, Texas

Houston aparece en sexto lugar, con una tasa combinada de 50.4 avistamientos por cada 100,000 residentes. La ciudad registró 202.9 avistamientos de ratas y una cifra alarmante de 957.5 de cucarachas, superando incluso a Atlanta en la categoría de insectos, lo que subraya la magnitud del problema en la ciudad texana.

7. Dallas, Texas

Dallas ocupa el séptimo puesto con 45.6 avistamientos combinados por cada 100,000 habitantes. La presencia de plagas se mantiene elevada, aunque menor que en Houston, reflejando diferencias regionales y de manejo urbano en el control de infestaciones.

8. Philadelphia, Pennsylvania

Philadelphia se coloca en el octavo lugar con 43.6 avistamientos por cada 100,000 residentes durante 2021. La ciudad combina una alta densidad urbana con zonas históricas, lo que genera desafíos particulares para el manejo de ratas e insectos.

9. San Francisco, California

San Francisco se ubica en la novena posición con una tasa de 27.7 avistamientos por cada 100,000 habitantes, mostrando que las ciudades de la costa oeste suelen presentar menor incidencia de plagas. La combinación de clima y políticas de control urbano contribuye a mantener estos números relativamente bajos.

10. Nueva York

Nueva York cierra el top 10 con una tasa de 27,2 avistamientos por cada 100,000 residentes. Sin embargo, de acuerdo con medios locales, esta cifra resulta engañosa debido a que se estima que la tasa de avistamiento es de 1,164.9 avistamientos con ratas y 1,225.7 de cucarachas, superando a todas las demás ciudades en ambas categorías.

La posición relativamente baja en el ranking se explica por su enorme población, que diluye las tasas per cápita. Además, la extensa red de metro y la densidad de viviendas contribuyen a que el problema de plagas sea persistente y requiera vigilancia continua.