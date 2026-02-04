Los científicos se rinden ante la evidencia: estos animales hacen trabajos que la tecnología aún no puede imitar

De acuerdo con un interesante experimento, un grupo de animales con habilidades que los sistemas tecnológicos todavía no logran reproducir con la misma eficacia son clave para la detección de minas antipersonales, un problema que sigue causando miles de muertes y mutilaciones cada año.

Ratas entrenadas que salvan vidas en zonas de guerra

La organización APOPO ha desarrollado un método que combina ciencia, entrenamiento y biología: utiliza ratas gigantes africanas de Gambia para localizar minas terrestres y restos explosivos. Estos animales, conocidos como HeroRATs, tienen un tamaño similar al de un gato pequeño y cuentan con grandes bolsas en las mejillas, lo que les da su nombre característico.

Su ventaja es clave para el trabajo que realizan:

Son lo suficientemente ligeras para no detonar minas sensibles a la presión.

Poseen un olfato capaz de detectar vapores de explosivos como el TNT.

Pueden cubrir grandes extensiones de terreno en menos tiempo que un humano.

Imagen ilustrativa de una rata.

Cuando una rata detecta una sustancia explosiva, rasca el suelo como señal. A partir de ahí, los técnicos marcan el punto y regresan con herramientas especializadas para desactivar la mina de forma segura. Según APOPO, en más de 25 años de trabajo, estas ratas no han fallado en la detección de una sola mina.

Actualmente operan en países como Angola, Azerbaiyán y Camboya, y en el pasado trabajaron en Mozambique. En conjunto, han logrado despejar más de 120 millones de metros cuadrados de terrenos que antes eran inaccesibles para las comunidades.

De la desconfianza al reconocimiento comunitario

Al inicio, la presencia de ratas no generaba tranquilidad entre los habitantes de las zonas afectadas. Muchas comunidades dudaban en pisar terrenos que habían sido “liberados” por estos animales, incluso después de las inspecciones.

Para cambiar esa percepción, el equipo de APOPO comenzó a organizar partidos de fútbol en los terrenos ya limpiados. Ver a los propios especialistas jugar sobre esas superficies ayudó a generar confianza. Hoy, en lugares como Camboya, son los mismos vecinos quienes solicitan la llegada de las HeroRATs a sus campos de cultivo por temor a minas ocultas.

Animales que superan a la tecnología actual

El trabajo de estas ratas no se limita a los explosivos. Los investigadores también prueban su uso en tareas de búsqueda y rescate, especialmente para localizar personas atrapadas bajo escombros tras desastres naturales.

Su capacidad de movimiento y detección las convierte en una opción viable donde los dispositivos electrónicos fallan.