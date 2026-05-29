Ya sea en verano o temporada de lluvias las plagas de ratas siempre representan un importante peligro para la ciudadanía por las enfermedades que pueden contagiar, es por ello que contar con remedios caseros de confianza para ahuyentar a los roedores o trampas, puede marcar una importante diferencia entre la tranquilidad y un mal rato.

En pleno 2026 existen estudios que confirman que el uso de algunas plantas naturales pueden servir para ahuyentar a estos animales, lo cual también evita el contacto directo con ellos, así como el hacer uso de veneno o trampas que representan una tortura para la especie.

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¿Qué plantas sirven para ahuyentar a las ratas de los hogares?

De acuerdo con los estudios científicos que se han realizado sobre los compuestos naturales para ahuyentar a las ratas, una de las plantas que se han utilizado en los experimentos arrojando resultados positivos es la menta, la cual gracias a sus compuestos aromáticos puede resultar irritante para el sistema de olfato de los roedores.

En ese mismo sentido se encuentra el romero, pues gracias a que contiene terpenos aromáticos, puede funcionar como un repelente natural contra las diferentes especies de ratas que se encuentran en la vía pública y demás.

Otras plantas que han sido catalogadas como efectivas para ahuyentar a las ratas de los hogares son:

Eucalipto

Citronela

Lemongrass

Plantas de chiles

Es importante mencionar que a pesar de que las soluciones realizadas con este tipo de plantas pueden servir para ahuyentar a las ratas, no se asegura un 100% de efectividad debido a que puede depender de la especie, tamaño y cantidad de la mezcla usada.

Remedios caseros para ahuyentar a las ratas

Más allá del uso de estas plantas, otros remedios caseros que suelen utilizarse para ahuyentar a las ratas de los hogares son:

Aceites esenciales de menta

Uso de pimienta cayena o chile en polvo en coladeras y orillas del hogar

Vinagre blanco

Es importante mencionar que para evitar la plaga de ratas, también se recomienda mantener limpio el hogar de restos de comida, pues estos animales suelen ingresar a las casas en busca de alimento.

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