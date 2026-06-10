En la CDMX siempre hay contaminación pero a veces los índices aumentan y se tiene que activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula y este miércoles la calidad del aire no es buena debido a que hay presencia de partículas contaminantes.

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Calidad del aire hoy en CDMX

De acuerdo con el reporte del Sistema de Monitoreo Atmosférico este miércoles la calidad del aire es buena y el nivel de riesgo bajo; sin embargo, se detectaron partículas contaminantes O3,NO2,SO2,CO,PM10,PM2.5.

Estos contaminantes no solo dañan el ambiente sino que también afectan la salud de las personas pues los respiramos y pueden llegar hasta el torrente sanguíneo provocando irritación en las vías respiratorias provocando asma, bronquitis, infartos, arritmias y accidentes cerebrovasculares.

Algunos de estos son gases que y otros son partículas sólidas y líquidas que están en el aire y se forman por emisiones de vehículos, plantas industriales y quema de combustibles fósiles.

¿Se activará la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula?

Aunque hay partículas contaminantes en el ambiente, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no tienen previsto activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental o el Doble Hoy No Circula por lo que los vehículos que no pueden circular este día son:

Holograma 1 y 2

Engomado rojo

Terminación de placa 3 y 4

Se recomienda a los automovilistas mantenerse atentos ante cualquier cambio y a la población en general se exhorta a protegerse usando cubrebocas y evitando realizar actividades físicas al aire libre cuando los índices de contaminación son altos.

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