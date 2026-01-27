México entre los 10 países que más basura electrónica generan, revela UNAM

México se ubica entre los 10 países que más basura electrónica generan en el mundo, de acuerdo con el Observatorio Internacional sobre Residuos Electrónicos y especialistas de la UNAM. En 2022, el país aportó cerca de 1.5 mil millones de kilogramos de estos desechos al total global.

El problema crece por el consumo acelerado de tecnología y la falta de regulación. Expertos advierten que, de seguir la tendencia, el impacto ambiental y sanitario será cada vez más severo.

¿Qué es la basura electrónica?

La basura electrónica incluye aparatos eléctricos y digitales desechados, desde refrigeradores hasta celulares y laptops. Contiene materiales reutilizables, pero también sustancias peligrosas.

Su manejo inadecuado convierte un residuo valioso en una fuente de contaminación persistente y difícil de revertir.

¿Por qué es un problema?

Estos residuos contienen plomo, mercurio y cadmio, metales tóxicos para personas y ecosistemas. Al tirarse con la basura común, se liberan sin control.

La baja tasa de reciclaje agrava el problema, solo 22.3% se procesa correctamente a nivel mundial.

¿Cómo afecta al medio ambiente y a la salud?

En basureros irregulares, la basura electrónica genera lixiviados que contaminan suelos y agua. Varios ríos en México ya muestran presencia de metales pesados.

Esta contaminación impacta la salud humana y resulta prácticamente irreversible, según expertos ambientales.

¿Por qué genera México tanta basura electrónica?

El reemplazo constante de dispositivos por moda o innovación tecnológica impulsa el volumen de desechos. Muchos usuarios desconocen alternativas de reciclaje.

La falta de información y centros accesibles fomenta el desecho incorrecto.

¿Qué falta en México para enfrentar este reto?

La NOM-161-SEMARNAT-2011 está obsoleta y carece de aplicación efectiva. No existen incentivos sólidos para recuperar equipos usados.

Especialistas piden leyes actualizadas y responsabilidad extendida a fabricantes.

¿Cómo puedes ayudar a reducir el problema?

Usar dispositivos por más tiempo y separarlos en casa reduce el impacto inmediato. Participar en programas como el Reciclatrón permite un manejo adecuado.

La economía circular y el reciclaje pueden evitar emisiones y reducir daños ambientales a largo plazo.

