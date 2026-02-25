Fecha del récord histórico de 22 días con Fase 1 de Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex

El mes de febrero de 2026 estuvo marcado por la contaminación del aire en la Ciudad de México y el Edomex, fueron varios días en los que el smog y los niveles de ozono en la atmósfera no cesaban y a raíz de eso la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental y por ende el programa Doble Hoy No Circula. Fueron 5 días en los que algunos habitantes del Edomex y la CDMX tuvieron que dejar el auto en casa y tomar precauciones para evitar riesgos a la salud.

Sin embargo, esta no es la vez en la que más días se ha mantenido activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y acá te vamos a contar cuándo fue.

¿Cuál es el récord de más días con Contingencia Ambiental?

En marzo de 1992, la Ciudad de México fue nombrada la más contaminada del mundo tras registrar altos niveles de gases tóxicos y mala calidad del aire, con lo que se activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental, misma que alcanzó la Fase 2.

Esta crisis ambiental llegó a niveles tan altos que incluso provocaron la muerte de algunas aves, la suspensión total de actividades al aire libre y de clases, así como de de actos masivos. Todo esto repercutió en la operación de varias industrias. Varios sectores de la capital y el Estado de México quedaron marcados y dejaron un histórico precedente en cuanto a contaminación ambiental.

¿De qué fecha a qué fecha fue la peor Contingencia Ambiental?

Fue del 19 de marzo al 10 de abril de 1992 con la Fase 1 de Contingencia Ambiental activa lo que se reflejó en 22 días de contaminantes en el aire alcanzando su máximo histórico de 398 puntos IMECA en la zona de xalostoc y el suroeste de la ciudad.

