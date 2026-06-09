Ni en plena euforia mundialista se detiene el programa Hoy No Circula, que de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Secretaría de Movilidad (Semovi), se aplicará con normalidad este miércoles 10 de junio, un día antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Autos que no circulan este 10 de junio de 2026

Si tu auto cumple con alguna de las siguientes características, evita problemas y sigue las indicaciones del programa Hoy No Circula:

Autos con terminación de placas 3 y 4 , engomado rojo y holograma de verificación 1 y 2.

con , y holograma de verificación 1 y 2. Autos con permisos de circulación provisionales.

Los autos que cumplan con ambos puntos no pueden circular en las 16 alcaldías de la CDMX y los 18 municipios conurbados del Estado de México en un horario de 5:00 a 22:00 horas.

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¿Habrá modificaciones al programa Hoy No Circula por Mundial de futbol?

La euforia futbolera haría pensar que, con motivo de que la CDMX es una de las ciudades sede, podrían haber modificaciones al programa Hoy No Circula, pero la realidad es que esto no será así.

Hasta el momento, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), así como autoridades ambientales de la CDMX y el Estado de México mantienen la aplicación del programa de manera habitual, por lo que se aplicaría de la siguiente forma:

Lunes: terminación de placas 5 y 6, engomado amarillo.

Martes: terminación de placas 7 y 8, engomado rosa.

Miércoles: terminación de placas 3 y 4, engomado rojo.

Jueves: terminación de placas 1 y 2, engomado verde.

Viernes: terminación de placas 9 y 0, engomado azul.

Por lo anterior, te recomendamos tomar precauciones, pues en caso de no seguir las indicaciones, podrías hacerte acreedor a una multa de entre $2,346.80 a $3,519.30.

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