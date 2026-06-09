La CDMX es una de las ciudades más grandes del mundo, circulan muchos autos diariamente y hay diversas industrias, por ello, se mantiene un contante monitoreo de la calidad del aire y este martes se detectaron partículas contaminantes O3,NO2,SO2,CO,PM10,PM2.5.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy en CDMX?

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico hoy la calidad del aire es buena y el nivel de riesgo es bajo; sin embargo hay presencia de partículas contaminantes O3,NO2,SO2,CO,PM10,PM2.5 que provocan daños a la salud.

¿Cómo afecta a la salud la contaminación?

En general, la contaminación daña el sistema respiratorio y cardiovascular.

El ozono (O3) es un gas que se forma cuando los gases de vehículos e industrias reaccionan con la luz solar y pueden provocar arma e irritación del sistema respiratorio.

El dióxido de nitrógeno (NO2) es un gas tóxico que se libera con la quema de combustibles y plantas eléctricas y produce inflamación de las vías respiratorias.

Por otro lado el dióxido de azufre (SO2) es un gas incoloro provocado por la quema de combustibles fósiles que irrita las mucosas oculares y nariz.

En el caso del monóxido de carbono (CO) se produce con la combustión de gasolina, madera, carbón y gas natural y provoca fatiga y dolor de cabeza.

Las partículas PM10 se forman por el polvo, cenizas y polen; las PM2.5 por la combustión de motores, incendios y proceso industriales y pueden causar enfermedades cardiacas y accidentes cerebrovasculares.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Aunque hay presencia de diversas partículas contaminantes no se tiene previsto que las autoridades activen la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula por lo que las restricciones vehiculares se mantienen como lo establece la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

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