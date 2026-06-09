Para todos los automovilistas que van a salir hoy, se recomienda tomar previsiones debido a que habrá marchas y bloqueos en diferentes alcaldías de CDMX, esto provocará cierres viales y tráfico pesado.

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Marcha en CDMX

De acuerdo con la información de la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) este martes se tiene prevista una marcha en Canal de Miramontes y Calzada Taxqueña, colonia Campestre Churubusco con rumbo a Calzada de Tlalpan 3465, Santa Úrsula Coapa a las 10:00 horas.

¿Dónde habrá bloqueos hoy?

También se tienen previstos cortes viales en:

Anillo Periférico Blvd. Adolfo López Mateos y México 1968, colonia Olímpica y en la Autopista Cuernavaca-México, colonia Los Cipreses a las 09:00 horas.

Avenida San Pablo Xalpa 180, colonia San Martín Xochináhuac a las 12:00 horas.

Avenida Wilfrido Massieu y Avenida Instituto Politécnico Nacional, colonia Zacatenco y en Avenida Instituto Politécnico Nacional 2580, colonia La Laguna Ticomán y en Calzada de Tlalpan, colonia Álamos a las 13:00 horas.

Calzada de Tlalpan 3465, colonia Santa Úrsula Tlalpan y en Avenida Reforma 50, colonia Lomas de San Lorenzo a las 14:00 horas.

Esfuerzo 32, colonia Santa Úrsula Tlalpan y en Belisario Domínguez y Allende, colonia Centro a las 17:00 horas.

Así que si alguna de estas calles forma parte de tu ruta diaria te recomendamos buscar alternativas viales para que evites el tráfico.

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