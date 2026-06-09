Tras varios días de bloqueos y manifestaciones, miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han decidido marchar hacia inmediaciones del Estadio Azteca este martes 9 de junio de 2026.

Ante una falta de atención del Gobierno federal a sus peticiones y la nula capacidad de mediación la CNTE ha colapsado varios días no solo la capital del país sino varios puntos en diversas entidades y amaga con impedir la realización de partidos y la inauguración del Mundial 2026.

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CNTE marcha hacia el Estadio Azteca

Ni la lluvia ni el frío detiene a la CNTE que esta mañana ya mantiene bloqueos y marchas hacia el sur de la Ciudad de México con la intención de llegar a las inmediaciones del Estadio Azteca.

Al momento se ha instalado un dispositivo de seguridad por parte de las autoridades sobre Calzada de Tlalpan, cerca de División del Norte, ante la llegada de integrantes de la CNTE quienes se concentran en la estación del Metro Taxqueña para marchar hacia el Estadio Azteca.

Aunado a esto el paradero de dicha estación del Metro de la CDMX se encuentra vacío y algunas rutas no están ofreciendo servicio.

Calzada de Tlalpan cerrada

La Calzada de Tlalpan a la altura de División del Norte se encuentra cerrada en ambos sentidos y el Tren Ligero ha anunciado el cierre de las estaciones El Vergel Estadio Azteca y Huipulco.

Cabe mencionar que esto ocurre a tan solo 2 días de que se lleve a cabo la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que se tiene programada para el jueves 11 de junio a las 11:30 de la mañana.

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