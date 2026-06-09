La autopista México-Cuernavaca reporta afectaciones en la circulación después de un fuerte choque rumbo a la Ciudad de México (CDMX) hoy martes y el arribo de decenas de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ante la posible llegada de manifestantes
Este problema vial se une a los bloqueos de manifestantes que se registran en varias carreteras.
Manifestantes bloquean el paso en carreteras de Sinaloa, Campeche, Tabasco, así como en Toluca, por lo que se recomienda a los conductores tomar precauciones.
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¿En qué tramos carreteros hay bloqueos hoy martes?
Autopista México-Cuernavaca
Si te diriges a la Ciudad de México (CDMX) toma precauciones porque se registra cierre parcial en la circulación de la autopista México-Cuernavaca, kilómetro 40, después de que un conductor chocara contra un muro central.
Carretera Coatzacoalcos- Villahermosa
Manifestantes se ubican en la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, a la altura de la caseta de cobro Sánchez Magallanes, Tabasco, a la altura del kilómetro 070+100, pero permiten el paso libre.
Carretera Toluca Palmillas
Se registra cierre parcial de circulación debido a un accidente vial cerca del kilómetro 018+000, de la carretera Toluca Palmillas, en Toluca, por lo que Guardia Nacional pide a los conductores tomar precauciones.
Carretera Cuacnopalan-Oaxaca
Se registra cierre parcial de circulación en la carretera Cuacnopalan-Oaxaca, a la altura del kilómetro 164+500, en Oaxaca, debido a un deslave. Personal de seguridad y Protección Civil ya se encuentra en la zona para prevenir a los conductores.
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