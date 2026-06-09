La autopista México-Cuernavaca reporta afectaciones en la circulación después de un fuerte choque rumbo a la Ciudad de México (CDMX) hoy martes y el arribo de decenas de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ante la posible llegada de manifestantes

Este problema vial se une a los bloqueos de manifestantes que se registran en varias carreteras.

Manifestantes bloquean el paso en carreteras de Sinaloa, Campeche, Tabasco, así como en Toluca, por lo que se recomienda a los conductores tomar precauciones.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿En qué tramos carreteros hay bloqueos hoy martes?

Autopista México-Cuernavaca

Si te diriges a la Ciudad de México (CDMX) toma precauciones porque se registra cierre parcial en la circulación de la autopista México-Cuernavaca, kilómetro 40, después de que un conductor chocara contra un muro central.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoCuernavaca, km 40, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra muro central). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) June 9, 2026

Carretera Coatzacoalcos- Villahermosa

Manifestantes se ubican en la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, a la altura de la caseta de cobro Sánchez Magallanes, Tabasco, a la altura del kilómetro 070+100, pero permiten el paso libre.

#TomePrecauciones en #Tabasco se registra presencia de personas cerca del km 070+100, de la carretera Coatzacoalcos - Villahermosa a la altura de la caseta de cobro Sánchez Magallanes. Se orienta a la ciudadanía, la caseta trabaja con normalidad. pic.twitter.com/lmEzkdEtiJ — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 9, 2026

Carretera Toluca Palmillas

Se registra cierre parcial de circulación debido a un accidente vial cerca del kilómetro 018+000, de la carretera Toluca Palmillas, en Toluca, por lo que Guardia Nacional pide a los conductores tomar precauciones.

#TomePrecauciones en #Toluca se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 018+000, de la carretera Toluca Palmillas. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/8qLpefL1F8 — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 9, 2026

Carretera Cuacnopalan-Oaxaca

Se registra cierre parcial de circulación en la carretera Cuacnopalan-Oaxaca, a la altura del kilómetro 164+500, en Oaxaca, debido a un deslave. Personal de seguridad y Protección Civil ya se encuentra en la zona para prevenir a los conductores.

#TomePrecauciones en #Oaxaca se registra cierre parcial de circulación por #afectaciónclimatológica, (deslaves y obstrucción de la vía por rocas) cerca del km 164+500, de la carretera Cuacnopalan-Oaxaca. Maneje con precaución. pic.twitter.com/W4OCHzRmQK — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 9, 2026

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.