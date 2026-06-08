La mañana de este lunes 8 de junio se vive una jornada complicada para el transporte público de la Ciudad de México (CDMX), especialmente para aquellos que toman el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y Metrobús.

De acuerdo a las autoridades del Metro CDMX, la línea más afectada esta mañana es la 3 debido a que se tuvo que retirar un tren de las vías para revisión; sin embargo, se presenta alta afluencia en la mayoría de las rutas y siguen cerradas algunas estaciones de la línea 2.

Mientras tanto, en el Metrobús CDMX los problemas siguen en la Línea 4, tanto en la Ruta Norte como en la Sur, debido a movilizaciones sociales que impiden el paso de las unidades.

#MetroAlMomento:



En las Líneas 2, 3, 8, 9, 12 y B se registra alta afluencia; no obstante, la circulación de los trenes es constante. Para atender la demanda, personal del Sistema se encuentran en estaciones y terminales para agilizar el servicio.



Mantente informado a través… pic.twitter.com/3v4EmSMefu — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 8, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cómo va el Metro CDMX hoy 8 de junio?

De acuerdo a las autoridades del STC Metro CDMX, así avanza el transporte durante esta mañana:

Retrasos de más de 10 minutos en la línea 2

Retrasos de más de 15 minutos en la línea 3 tras la revisión de un tren; usuarios reportan desalojo de trenes y autoridades agilizan circulación de trenes

tras la revisión de un tren; usuarios reportan desalojo de trenes y autoridades agilizan circulación de trenes Retrasos de más de 10 minutos en la línea 5

Retrasos de más de 10 minutos en la línea 8 ; agilizan circulación de trenes desde las terminales

; agilizan circulación de trenes desde las terminales Retrasos de más de 15 minutos en la línea 9 , especialmente en dirección Observatorio; autoridades agilizan circulación de trenes

, especialmente en dirección Observatorio; autoridades agilizan circulación de trenes Retrasos de más de 10 minutos en la línea A ; autoridades aseguran que circulan los trenes con normalidad

; autoridades aseguran que circulan los trenes con normalidad Retrasos de más de 10 minutos en la línea B; autoridades aseguran que no se presentan averías

¿Siguen cerradas las estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX hoy 8 de junio?

Ante las medidas por remodelación, la Línea 2 ofrece servicio en toda la línea, es decir, desde Tasqueña hasta Cuatro Caminos en ambos sentidos; sin embargo, las estaciones Chabacano, Nativitas y Portales siguen cerradas hasta nuevo aviso.

Es importante mencionar que ya no hay servicio de RTP, como en las semanas previas, sino que los trenes siguen aunque no hay ascenso ni descenso en las estaciones antes mencionadas.

Finalmente, la estación Zócalo también se encuentra cerrada debido a un evento en la Plancha de la Constitución.

Así avanza el Metrobús CDMX hoy 8 de junio

El Metrobús CDMX también presenta retrasos y cambios en sus rutas:

Línea 4 Ruta Norte

Sin servicio de Buenavista a Archivo General de la Nación

Servicio de San Lázaro a Calle 6 / Alameda Oriente

Línea 4 Ruta Sur

Sin servicio de Buenavista a Pino Surárez

Servicio de San Pablo a San Lázaro / Terminal 1 y 2

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.