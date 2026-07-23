Cambiadores para bebés en CDMX: entra en vigor la reforma que obliga a instalarlos en baños de hombres y mujeres

Los establecimientos mercantiles de la Ciudad de México deben adaptarse a una nueva obligación legal: instalar cambiadores para bebés en baños de hombres y mujeres. Una medida que busca garantizar mejores condiciones para el cuidado de la infancia, además de promover una distribución más equitativa de la responsabilidades de crianza.

La reforma fue aprobado por unanimidad, con 49 votos a favoe en el Congreso de la Ciudad de México y modifica la legislación aplicable a establecimientos mercantiles de bajo impacto, impacto vecinal y zonal.

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Cambiadores para bebés: ¿Que establece la reforma en negocios de CDMX?

El dictamen señala que los comercios obligados a contar con sanitarios deberán habilitar espcios adecuados, seguros, cómodos, e higiénicos para el cambio de pañales, disponibles sin indistintamente para madres y padres.

De acuerdo con los legisladores, esta medida busca proteger a las y los menores, facilitar el cuidado infantil y eliminar prácticas que asignan exclusivamente a las mujeres, las tareas de crianza.

La iniciativa fue impulsada por las diputadas, Yuriri Ayala Zúñiga y Elizabeth Mateos Hernández, así como por los diputados Miguel Ángel Macedo Escartín y Diego Garrido.

¿Qué comercios quedan exentos de la nueva medida en sus baños?

La reforma aplicará para todos los establecimientos debajo impacto e impacto vecinales que están obligados a contar con sanitarios; Sin embargo, quedarán exentos aquellos negocios cuyo aforo sea menor a 100 personas o cuya superficie construida no supere los 150 metros cuadrados.

Los establecimientos contempledos en la reforma tendrán un plazo máximo de 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del decret, para realizar las adecuaciones correspondientes.

¿Por qué se considera un cambio importante en negocios de CDMX?

Durante la discusión en el Congreso, la diputada Elizabeth Mateos afirmó que hablar de cambiadores para bebés es hablar de igualdad, dignidad e infancia, al reconocer que el cuidado de las y los hijos es una responsabilidad compartida.

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