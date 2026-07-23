Es oficial en CDMX: reabre la Línea 3 del Cablebús este fin de semana, pero cierra la Línea 2 desde el lunes 27 de julio — fechas y ruta gratuita de RTP

La próxima semana traerá un nuevo cambio para quienes utilizan el Cablebús en la Ciudad de México. Después de permanecer dos semanas fuera de operación por trabajos de mantenimiento, la Línea 3 está por concluir su periodo de suspensión. Sin embargo, casi al mismo tiempo comenzará el cierre temporal de la Línea 2, por lo que miles de personas deberán modificar sus recorridos habituales.

Aunque el cierre de la Línea 3 termina este fin de semana, el servicio volverá a estar disponible a partir del lunes 27 de julio, fecha en la que también iniciará la suspensión programada de la Línea 2. Para apoyar a las personas usuarias durante este periodo, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrecerá rutas gratuitas en los trayectos afectados.

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¿Qué cambia desde el lunes 27 de julio en el Cablebús CDMX?

La Línea 3, que comunica Los Pinos/Constituyentes con Vasco de Quiroga, permanecerá suspendida hasta el domingo 26 de julio. Si los trabajos concluyen conforme al calendario previsto, las operaciones se reanudarán el lunes 27 de julio.

Ese mismo día comenzará el mantenimiento de la Línea 2, que conecta Constitución de 1917 con Santa Marta. La suspensión permanecerá vigente hasta el 9 de agosto, por lo que el servicio volvería a operar el 10 de agosto, una vez finalizadas las revisiones correspondientes.

Estas suspensiones forman parte del mantenimiento preventivo que se realiza cada año para revisar el estado de la infraestructura del sistema. Entre las labores programadas se encuentran:

Inspecciones a cabinas

Torres

Equipos electromecánicos

Mecanismos de tracción

Componentes eléctricos

Sistemas de seguridad

Como parte de la revisión anual 2026, hoy se realiza la inspección de torres y techumbres pic.twitter.com/iy3AYxjX3d — Cablebús CDMX (@MICablebusCDMX) July 21, 2026

RTP gratuito y calendario de mantenimiento del Cablebús

Durante la suspensión de la Línea 2, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrecerá un servicio emergente sin costo que recorrerá el mismo corredor del Cablebús, entre Constitución de 1917 y Santa Marta, con paradas en las estaciones de la línea para facilitar los traslados de las personas usuarias.

Aunque las autoridades confirmaron que el apoyo comenzará desde el primer día del cierre, hasta el momento no han difundido el operativo con la ubicación exacta de las paradas temporales.

Por ello, recomendaron consultar los canales oficiales del Cablebús, STE y RTP antes de iniciar el viaje para conocer los puntos de ascenso y descenso que estarán habilitados.

El programa de mantenimiento continuará de forma escalonada en las tres líneas del sistema con el siguiente calendario:

Línea 2: suspensión del 27 de julio al 9 de agosto ; reanudación prevista para el 10 de agosto .

suspensión del ; reanudación prevista para el . Línea 1: suspensión del 10 al 23 de agosto; reanudación prevista para el 24 de agosto.

Al realizar las revisiones por etapas, las autoridades buscan evitar que todo el sistema deje de operar al mismo tiempo y mantener una alternativa de movilidad para las personas usuarias durante las semanas en que se desarrollen los trabajos.

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