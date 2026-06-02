Caos sobre calzada de Tlalpan, largas filas y mucha confusión sobre dónde tomar las unidades de RTP fue el resultado del primer día de servicio alterno a las estaciones cerradas de la línea 2 del Metro de la Ciudad de México (CDMX) que se encuentran en remodelación.

De acuerdo al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, hasta el 4 de junio no habrá servicio entre las estaciones Pino Suárez y Xola, lo que ha provocado que los usuarios vivan retrasos en sus traslados por la capital.

#AvisoMetro



Toma en cuenta que la Línea 2 opera en dos circuitos: Tasqueña-Xola y Pino Suárez-Cuatro Caminos, debido a los trabajos de transformación integral que se realizan en la Calzada de Tlalpan.



Se ofrece servicio gratuito de @RTP_CiudadDeMex entre Xola y Pino Suárez por… pic.twitter.com/4HF1oXQyuj — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 2, 2026

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¿Dónde se ubican los puntos de RTP por cierre de la línea 2 del Metro CDMX?

Para abordar el RTP de Xola a Pino Suárez, sólo debes de salir de la primera estación (o las que hay entre ambos puntos) y ahí, sobre calzada de Tlalpan, podrás tomar el transporte.

Mientras tanto, si lo tomas desde Pino Suárez, entonces debes de dirigirte a la intersección entre Chimalpopoca, diagonal 20 de Noviembre y Cinco de Febrero, ahí encontrarás la fila para abordar los camiones.

Para esto debes de tener paciencia, ya que usuarios reportan que la espera es de más de 15 minutos; no obstante, se han presentado movilizaciones sociales en el centro de la ciudad, lo que puede alargar el tiempo.

¿Tiene costo el RTP de apoyo a la línea 2 del Metro?

No, el servicio está catalogado como un transbordo, por lo que sólo se pagan los 5 pesos al momento de ingresar al Metro.

El abordaje al RTP es gratis, así como el reingreso a la línea 2 si es que debes de continuar el viaje.

¿Cómo va la línea 2 del Metro CDMX hoy?

Con base en el anuncio oficial de las autoridades del Metro, desde el pasado 29 de mayo y hasta el próximo 4 de junio la línea azul trabajará en dos circuitos, además del apoyo del RTP:

De Tasqueña a Xola

De Pino Suárez a Cuatro Caminos

No obstante, por evento en la plancha de la Constitución, se encuentra cerrada la estación Zócalo, por la que invitan a los usuarios a tomar rutas alternas.

Finalmente, si no quieres tomar esta alternativa, puedes abordar los camiones concesionados que circulan sobre calzada de Tlalpan, los cuales cobran 9.50 pesos.

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